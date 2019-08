"Lato #naMAXXXa" w Wyszkowie: Gwiazdami Cleo, Mrozu i Red Lips

18 sierpnia na Stadionie Miejskim w Wyszkowie odbędzie się kolejny koncert w ramach wakacyjnej akcji "Lato #naMAXXXa". Kto wystąpi?

Podczas pierwszej edycji akcji "Lato #naMAXXXa" w 2017 r. podczas plenerowych koncertów występowali m.in. Natalia Szroeder, Kamil Bednarek, Wilki, Lady Pank, Mateusz Ziółko, Varius Manx i Kasia Stankiewicz, Lanberry, Video, Szymon Chodyniecki oraz Monika Lewczuk.

Rok później imprezy odbyły się w 17 miastach i zgromadziły ponad 300 tysięcy osób. Wśród gwiazd cyklu byli m.in. Agnieszka Chylińska, Sylwia Grzeszczak, Natalia Szroeder, Urszula, Bajm, Sarsa, Mateusz Ziółko, Wilki, Zenek Martyniuk, Sławomir, Kombii i Feel.

W tym roku RMF MAXXX razem z gwiazdami odwiedzi prawie dwadzieścia polskich miast. Jak zwykle czekają na słuchaczy koncerty, konkursy oraz wiele innych atrakcji.

Na scenie będzie można zobaczyć m.in. Bednarka, Natalię Szroeder, Sylwię Grzeszczak, Feel, Mroza, Cleo, Sarsę, Lanberry i wielu innych.

W przyszłą niedzielę (18 sierpnia) w Wyszkowie wystąpią Cleo, Mrozu i grupa Red Lips.

Jesienią Cleo szykuje dwa odmienne od siebie wydawnictwa. Nowoczesne oblicze pokaże płyta, na której znajdą się takie piosenki, jak m.in. "Łowcy Gwiazd" (posłuchaj!), "Eva" (sprawdź!), "Film" (posłuchaj!) i "WRRRA".

Z kolei powrotem do oldschoolowych klimatów będzie album promowany utworem "Za krokiem krok".



Przypomnijmy, że poprzedni album Cleo - "Bastet" - ukazał się we wrześniu 2016 roku.

Mrozu właśnie świętuje 10-lecie swojej pracy artystycznej. Do jego największych przebojów należą piosenki "Miliony monet", "Jak nie my to kto", "Napad", "Nic do stracenia" (z chórem Sound'n'Grace) i "Szerokie wody".

Obecnie wokalista promuje wydaną w kwietniu nową płytę "Aura".

Na czele grupy Red Lips stoi małżeństwo: wokalistka Joanna "Ruda" Lazer oraz gitarzysta i kompozytor Łukasz Lazer. Ruda jesienią pojawi się w nowej odsłonie "Tańca z gwiazdami".

Autorzy przeboju "To co nam było" szykują też swój trzeci album, którego zapowiedzią były piosenki "Ja wam zatańczę" i "Zorka 5".

