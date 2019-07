"Lato #naMAXXXa" w Łodzi: Andrzej Piaseczny, Nocny Kochanek i Gromee

28 lipca na dziedzińcu Manufaktury w Łodzi odbędzie się kolejny koncert w ramach wakacyjnej akcji "Lato #naMAXXXa". To zarazem urodzinowy koncert miasta.

Andrzej Piaseczny będzie jedną z gwiazd "Lata #naMAXXXa" w Łodzi

Podczas pierwszej edycji akcji "Lato #naMAXXXa" w 2017 r. podczas plenerowych koncertów występowali m.in. Natalia Szroeder, Kamil Bednarek, Wilki, Lady Pank, Mateusz Ziółko, Varius Manx i Kasia Stankiewicz, Lanberry, Video, Szymon Chodyniecki oraz Monika Lewczuk.

Rok później imprezy odbyły się w 17 miastach i zgromadziły ponad 300 tysięcy osób. Wśród gwiazd cyklu byli m.in. Agnieszka Chylińska, Sylwia Grzeszczak, Natalia Szroeder, Urszula, Bajm, Sarsa, Mateusz Ziółko, Wilki, Zenek Martyniuk, Sławomir, Kombii i Feel.

W tym roku RMF MAXXX razem z gwiazdami odwiedzi prawie dwadzieścia polskich miast. Jak zwykle czekają na słuchaczy koncerty, konkursy oraz wiele innych atrakcji.

Na scenie będzie można zobaczyć m.in. Bednarka, Natalię Szroeder, Sylwię Grzeszczak, Feel, Mroza, Cleo, Sarsę, Lanberry i wielu innych.

28 lipca w Łodzi na darmowym koncercie wystąpią Andrzej Piaseczny, Nocny Kochanek i Gromee.

Andrzej Piaseczny to jeden z najpopularniejszych polskich wokalistów. Jesienią 2018 r. podsumował 25-lecie swojej pracy artystycznej płytą "25+".

Pierwsze koncertowe wydawnictwo wokalisty zawiera największe przeboje w nowych, koncertowych aranżacjach. Dodatkowo na albumie znalazły się dwa premierowe utwory: "Czekając na sobotę" i "Słowa".

Piaseczny był jurorem pierwszej, szóstej, siódmej i ósmej edycji "The Voice of Poland". Chodzą plotki, że pod koniec roku może pojawić się w roli jurora w nowym programie TVP2 "The Voice Senior".



Nocny Kochanek to zespół, który w błyskawicznym tempie podbił polską scenę heavy metalu. Formacja to "jajcarskie" wcielenie działającej równolegle grupy Night Mistress. Nocny Kochanek zadebiutował dzięki Bartkowi Walaszkowi i GIT Produkcji za sprawą pełnometrażowego filmu animowanego o Kapitanie Bombie w utworze "Minerał Fiutta".

Pierwsza płyta "Hewi Metal" (2015) pokryła się złotem; jej następca - "Zdrajcy metalu" - uzyskała status platyny (ponad 30 tys. sprzedanych egzemplarzy).

W styczniu 2019 r. do sklepów trafił album "Randka w ciemność".

Krakowski producent i DJ Gromee w marcu 2018 r. wydał swój pierwszy studyjny album "Chapter One", który jest zbiorem jego największych dotychczas hitów kilku poprzednich lat.

Wraz z pochodzącym ze Szwecji wokalistą Lukasem Meijerem z utworem "Light Me Up" wygrał preselekcje do Eurowizji w Lizbonie. Choć polsko-szwedzkiemu duetowi nie udało się wejść do finału, Gromee zyskał rozpoznawalność i nowych fanów na całym świecie.

W ostatnim czasie u Gromee'ego sporo się działo, nie tylko muzycznie. W kwietniu 2018 r. poślubił Sarę Chmiel, wokalistkę zespołu Łzy, która występowała z nim również na eurowizyjnej scenie. Pod koniec październiku po raz pierwszy zostali rodzicami - na świat przyszedł ich syn.



Gromee nie zwalnia tempa, współpracując z tak różnymi wykonawcami, jak m.in. Jesper Jenset, WurlD, chór Sound'n'Grace, Golec uOrkiestra i raper Bedoes.

