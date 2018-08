"Lato #naMAXXXa": Chmielaki w Krasnystawie. Gwiazdami Chylińska, Grzeszczak, Ziółko i Illusion

W następny weekend 5-6 maja w ramach Dni Gorlic rozpocznie się druga edycja wakacyjnej akcji "Lato #naMAXXXa".

Agnieszka Chylińska zaśpiewa w Krasnymstawie /Karol Makurat / Reporter

Podczas pierwszej edycji akcji "Lato #naMAXXXa" w 2017 r. podczas plenerowych koncertów występowali m.in. Natalia Szroeder, Kamil Bednarek, Wilki, Lady Pank, Mateusz Ziółko, Varius Manx i Kasia Stankiewicz, Lanberry, Video, Szymon Chodyniecki oraz Monika Lewczuk.

W trakcie tegorocznych koncertów przed publiczności prezentowali się już m.in. Alvaro Soler, Bajm, Sławomir, Agnieszka Chylińska, Natalia Szroeder, Feel i Kombii.

W kolejny weekend (17-19 sierpnia) na Rynku w Krasnymstawie odbędzie się impreza pod szyldem Chmielaki, w ramach których darmowe plenerowe koncerty dadzą Illusion, Łąki Łan (17 sierpnia), Sylwia Grzeszczak, Mateusz Ziółko (18 sierpnia), Patryk Kumór i Agnieszka Chylińska (19 sierpnia).

Pierwszy dzień zapowiada się w klimatach rockowo-funkowych - Illusion to jedna z gwiazd rodzimego rocka, która popularność zdobyła w latach 90. Dowodzony przez Tomka "Lipę" Lipnickiego kwartet ma w dorobku sześć studyjnych płyt. Ostatnia to "Anhedonia" wydana w marcu tego roku.

Clip Illusion Kto jest winien?

Funkowo-zwariowana ekipa Łąki Łan to koncertowa petarda, która do zabawy wyciągnie nawet najbardziej opornych. Czwarty album "Syntonia" (2016) z przebojem "Pola ar" pokrył się złotem.

Clip Łąki Łan Pola ar

Sylwia Grzeszczak w tym roku świętuje swoje 10-lecie obecności na scenie muzycznej. Wśród wielu przebojów ma w dorobku duet z innym uczestnikiem "Lata #naMAXXXa" - Mateuszem Ziółką ("Bezdroża"). Wokalistów łączy też fakt, że swoje pierwsze poważne kroki stawiali w talent show - Sylwia w "Idolu", a Mateusz występował w "Mam talent", "Must Be The Music" i "The Voice of Poland".



Clip Sylwia Grzeszczak Bezdroża - feat. Mateusz Ziółko

Agnieszka Chylińska w ostatnim czasie znana jest głównie jako jurorka "Mam talent". Tymczasem we wrześniu 2016 r. niespodziewanie wydała nową płytę "Forever Child", która przyniosła wielki przebój "Królowa łez" (ponad 57 mln odsłon). Album znalazł się na trzecim miejscu bestsellerów w 2016 r.



Clip Agnieszka Chylińska Królowa Łez

Patryk Kumór poza śpiewaniem swoich piosenek pisze również utwory dla innych wykonawców (4Dreamers, Michał Szczygieł, Dawid Kwiatkowski).

Clip Patryk Kumór Skok na bank