Krynica Źródłem Kultury: Koncert Margaret w styczniu

19 stycznia w Pijalni Głównej wystąpi trzykrotna laureatka nagrody MTV EMA dla polskiego artysty - Margaret. Koncert odbędzie się w ramach cyklu Krynica Źródłem Kultury.

Na piątą edycję złoży się 13 koncertów i występ zespołu kabaretowego. Wydarzenia odbywać się będą w samym sercu Krynicy-Zdroju - Pijalni Głównej.

Cyklowi towarzyszyć będzie po raz kolejny Festiwal Supportów - inicjatywa mająca wyłonić najciekawsze zespoły młodego pokolenia.

Koncert inaugurujący Krynicę Źródłem Kultury odbędzie się w piątek, 12 stycznia, a wystąpi na nim Maciej Maleńczuk ze swoim programem "Maleńczuk gra Młynarskiego".

Tydzień później (19 stycznia) na scenie zaprezentuje się Margaret.



Wokalistka ma na koncie EP-kę "All I Need" (z przebojem "Thank You Very Much") oraz dwa albumy studyjne. Drugi z nich - "Monkey Business" - ukazał się w 2017 roku.

Małgorzata Jamroży (tak brzmi prawdziwe nazwisko Margaret) nagrała też płytę razem z kanadyjskim wokalistą Mattem Duskiem - "Just the Two of Us" (2015).

Margaret dobrze znają fani Eurowizji - w 2016 r. z piosenką "Cool Me Down" zajęła drugie miejsce w krajowych preselekcjach (wygrał wówczas Michał Szpak).

Z kolei w 2018 r. zakwalifikowała się do Melodifestivalen, wieloetapowych szwedzkich eliminacji. Wówczas z piosenką "In My Cabana" dotarła do samego finału.

W tym roku Margaret ponownie spróbuje swoich sił w Melodifestivalen. Polka wystąpi w drugim półfinale, który odbędzie się 9 lutego w Malmo, z piosenką "Tempo".

W ramach czterech odsłon Krynica Źródłem Kultury odbyło się do tej pory ponad 60 koncertów, które zgromadziły ponad 73 tysiące widzów. Edycja 2019 potrwa do 23 lutego, a wydarzenia będą odbywać się w piątki i soboty. Bilety - w cenie od 30 zł - można będzie nabyć w Pijalni Głównej, Empikach i na Going.pl.