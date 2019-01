Krynica Źródłem Kultury: Koncert grupy Kult w styczniu

18 stycznia w Pijalni Głównej wystąpi dowodzona przez Kazika Staszewskiego grupa Kult. Koncert odbędzie się w ramach cyklu Krynica Źródłem Kultury.

Kazik z grupą Kult zagra w Krynicy /Marcin Bruniecki / Reporter

Na piątą edycję złoży się 13 koncertów i występ zespołu kabaretowego. Wydarzenia odbywać się będą w samym sercu Krynicy-Zdroju - Pijalni Głównej.

Cyklowi towarzyszyć będzie po raz kolejny Festiwal Supportów - inicjatywa mająca wyłonić najciekawsze zespoły młodego pokolenia.

Koncert inaugurujący Krynicę Źródłem Kultury odbędzie się w sobotę, 12 stycznia, a wystąpi na nim Maciej Maleńczuk ze swoim programem "Maleńczuk gra Młynarskiego".

W kolejny piątek (18 stycznia) na scenie zaprezentuje się zespół Kult.

Działająca od 1982 r. grupa dowodzona przez Kazika Staszewskiego zaliczana jest do legend polskiego rocka. Na koncerty formacji regularnie stawiają się tłumy fanów, reprezentujących czasem kilka pokoleń.

Do największych przebojów należą m.in. "Arahja", "Gdy nie ma dzieci", "Hej czy nie wiecie", "Niejeden", "Baranek", "Lewe Lewe Loff", "Polska" czy "Brooklyńska Rada Żydów".

Ostatnie wydawnictwa zespołu to "Wstyd" i towarzyszący mu "Wstyd. Suplement 2016" oraz koncertowe płyty "Made in Poland" i "Made in Poland II".

W ramach czterech odsłon Krynica Źródłem Kultury odbyło się do tej pory ponad 60 koncertów, które zgromadziły ponad 73 tysiące widzów. Edycja 2019 potrwa do 23 lutego, a wydarzenia będą odbywać się w piątki i soboty. Bilety - w cenie od 30 zł - można będzie nabyć w Pijalni Głównej, Empikach i na Going.pl.