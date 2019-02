Krynica Źródłem Kultury: Dżem, IRA i Margaret w akcji

W ramach cyklu Krynica Źródłem Kultury w Pijalni Głównej odbył się koncerty grup Dżem i IRA oraz wokalistki Margaret.

Margaret w ramach cyklu Krynica Źródłem Kultury

Na piątą edycję Krynicy Źródłem Kultury składa się 13 koncertów i występ zespołu kabaretowego. Wydarzenia odbywają się w samym sercu Krynicy-Zdroju - Pijalni Głównej.

Cyklowi towarzyszy po raz kolejny Festiwal Supportów - inicjatywa mająca wyłonić najciekawsze zespoły młodego pokolenia.

Na początku lutego na scenie w roli gwiazd kolejno zaprezentowali się legenda blues rocka - Dżem, rockowa IRA oraz Margaret.



Dżem swoją historię może liczyć w dekadach. Działa od 1973 r., a przez jego skład przewinęło się mnóstwo doskonałych muzyków - na czele z Ryszardem Riedlem, który w dużej mierze zbudował legendę zespołu.

Śląska grupa ma grono oddanych fanów, których przekrój wiekowy waha się od lat kilkunastu, aż do kategorii 60+. Widać to było doskonale w Pijalni Głównej, która tego dnia pękała w szwach.

Koncert zdominowały najbardziej znane utwory, takie jak "Aleja Róż", "List do M.", "Paw", "Wehikuł czasu", czy "Człowieku co się z tobą dzieje". Na bis nie mogło zabraknąć "Czerwonego jak cegła", a koncert zakończył nastrojowy "Sen o Victorii".



IRA w ciągu ponad 30 lat swojego istnienia nagrała 11 płyt studyjnych, a na koncertach poprzedzała m.in. Aerosmith i Def Leppard. "Nie ma takiej siły, która nas rozdzieli" - to pierwsze słowa "Powtarzaj to", którą radomska grupa rozpoczęła swój koncert.

Potem pojawiły się takie hity, jak "Wybacz", "Ona jest ze snu", "Nadzieja" czy "Szczęśliwego Nowego Jorku". Nie zabrakło najstarszej piosenki "Zostań tu" i - na bis - "Bierz mnie".



Niedziela przyniosła zdecydowane odmłodzenie publiczności. Rodzice, wraz ze swoimi nastoletnimi pociechami, dzielnie przedzierali się pod samą scenę, aby zająć jak najlepsze miejsca przed koncertem Margaret. Niewątpliwym plusem sytuacji był fakt, że gwiazda wieczoru miała do pomocy grupę kilkudziesięciu fanów, którzy śpiewali z nią wszystkie zagrane utwory.

Wokalistka rozpoczęła od "Glorious" z ostatniej płyty "Monkey Business", zabrzmiały również energetyczne "Heartbeat", "In My Cabana", "Wasted", "Thank You Very Much" i "Cool Me Down", a także przebój Eda Sheerana "Shape of You". Koncert zakończyło zaproszenie na scenę kilkunastoletniej fanki, która wykonała jeden z utworów Margaret wraz z towarzyszącym artystce zespołem.



Koncertom towarzyszyli półfinaliści Festiwalu Supportów - Ikarus Feel i Para - oraz laureat festiwalowej edycji 2017, zespół Sonbird.

Krynica Źródłem Kultury potrwa do 22 lutego. Na scenie Pijalni Głównej pojawią się jeszcze m.in. Lady Pank, happysad, Ania Dąbrowska i Dawid Podsiadło.

W najbliższy piątek 8 lutego zagra happysad, a dzień później Krzysztof Cugowski z Zespołem Mistrzów.

11 i 12 lutego na dwóch koncertach zaprezentuje się Dawid Podsiadło.

W ramach czterech odsłon Krynica Źródłem Kultury odbyło się do tej pory ponad 60 koncertów, które zgromadziły ponad 73 tysiące widzów.

