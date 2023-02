Agnieszka Chylińska, Nosowska, Tomek Lipiński + Goście, T.Love, Renata Przemyk, Moskwa, Strachy na Lachy, Proletaryat, Voo Voo, Ga-Ga Zielone Żabki, Luxtorpeda, WaluśKraksaKryzys, Myslovitz, Fisz Emade Tworzywo, Closterkeller, Big Cyc, Anieli, The Bullseyes, Masala Soundsystem, Masturbator, Wrona, Baika, Happy Pills, 1125 - łącznie 24 artystów i artystek, którzy w połowie lipca zagrają przed jarocińską publicznością, a to... jeszcze nie koniec!

Dla muzyków koncerty w Jarocinie mają szczególne, a czasem nawet bardzo symboliczne znaczenie. Tutaj zaczęła się historia wielu z nich. Nierzadko też to właśnie z jarocińską publicznością chcą świętować istotne wydarzenia, dlatego i w tym roku w programie festiwalu nie zabraknie jubileuszy i muzycznych niespodzianek.

Tomek Lipiński - "Jeszcze będzie przepiękne"

Tomek Lipiński , lider i współzałożyciel zespołów Tilt i Brygada Kryzys, to m.in. laureat Złotego Fryderyka za całokształt osiągnięć artystycznych i nagrody Człowieka ze Złotym Uchem za "szczególną wrażliwość muzyczną i kunszt słowa". W Jarocinie wraz z zaproszonymi gośćmi zagra benefis, którego tytuł nawiązuje do jednego z największych przebojów grupy Tilt - "Jeszcze będzie przepięknie".

Strachy na Lachy z jubileuszem

Zespół Strachy na Lachy podczas festiwalu będzie świętować 20-lecie wydania pierwszej płyty pod tym samym tytułem. Formacja powołana w 2001 roku przez Grabaża i Kozaka, czyli założycieli Pidżamy Porno, oscyluje wokół wielu gatunków - od brzmień rockowych po elektroniczne, od folku do popu. Każda z wydanych przez Strachy na Lachy płyt uzyskała status złotej lub platynowej, a lider formacji, Krzysztof "Grabaż" Grabowski, został uhonorowany Paszportem Polityki.

Voo Voo - synonim muzycznego kunsztu

Trudno znaleźć zespół podobny do Voo Voo , który od lat jest synonimem muzycznego kunsztu, a zarazem wciąż poszukuje i nie daje się wpisać w sztywne ramy podziałów gatunkowych. Grupa Wojciecha Waglewskiego jest znana przede wszystkim z niepowtarzalnych występów na żywo. Najnowsza płyta Voo Voo zatytułowana "Premiera" jest po części wynikiem doskonałej koncertowej passy, a także chęci zaprezentowania publiczności aktualnej formy zespołu. Większość utworów została zarejestrowana "na setkę" podczas improwizacji na żywo w studiu.

Ga-Ga/Zielone Żabki - legenda Jarocina

Zielone Żabki i Ga-Ga to dwa zespoły, które na przełomie lat 80. i 90. namieszały sporo w polskiej, niezależnej scenie muzycznej, głównie za sprawą... festiwalu w Jarocinie! Ich muzyka przetrwała lata, a teksty pisane wtedy zaskakują aktualnością. Koncerty Ga-Ga/ZŻ są zawsze energetyczne, a nowe kawałki i oldskulowe numery, jak "Kultura" czy "Olewaj system", są skuteczne w każdych warunkach - to zawsze punkrockowa mieszanka wybuchowa, o czym z pewnością przekonają się uczestnicy festiwalu w Jarocinie.

Myslovitz na jarocińskiej scenie

Myslovitz to jeden z najważniejszych zespołów polskiej sceny muzycznej ostatnich 30 lat. Zespół pojawił się na najważniejszych festiwalach europejskich, takich jak Das Bizarre-Festival czy prestiżowym Montreux Jazz Festival, i zagrał trasy koncertowe m.in. u boku Iggy'ego Popa, Simple Minds, Skin, Travis. Myslovitz jest dwukrotnym laureatem MTV Europe Music Award w kategorii Best Polish Act. Zespół był wielokrotnie nagradzany Fryderykami i statuetkami Yach Film Festiwal, zdobył też Paszport Polityki. W marcu 2023 roku jest planowana premiera nowego krążka.

35-lecie zespołu Big Cyc

Trudno w to uwierzyć, ale grają od 35 lat. Podobno są jak stare wino, coraz lepsi i coraz bardziej wytworni. Wszystko zaczęło się w klubie Balbina w Łodzi podczas jubileuszu z okazji 100. rocznicy powstania damskiego biustonosza - tam też odbył się ich pierwszy koncert. Ten dzień dał początek muzycznej przygodzie pod hasłem Big Cyc , która trwa do dzisiaj. Od 35 lat grają w niezmienionym składzie i to jest ich siła. -"Stary, dobry polski rock w najlepszym wykonaniu, plus pogoda ducha, która pozwoli przetrwać wszelkie kryzysy. Z Big Cycem zawsze weselej! Bądźcie z nami na największej urodzinowej imprezie rockandrollowej!" - zapowiada swój jubileuszowy koncert zespół Big Cyc.

Międzynarodowy kolektyw Masala Soundsystem

Masala Soundsystem to międzykulturowy kolektyw, który z jednej strony charakteryzują tradycyjne instrumenty i techniki wokalne m.in. z Azji. Z drugiej - perkusyjne loopy, głęboki bas i społecznie świadoma uliczna poezja. Te działania doskonale współgrają i tworzą fascynującą całość. Od subtelnych brzmień po ognisty ethno-electro-punk. Od interpretacji tradycyjnych melodii po rapowe teksty z punkowym zacięciem. Od Tarnobrzega po Bangladesz. Total Masala!

Masturbator - słucha diabła

Masturbator to zespół doskonale znany jarocińskiej publiczności. Sługa diabła, wierny nosiciel czarnego płomienia - od 1989 roku na scenie. Old skull metal rodem z piekła. Nieustający w poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie - czy jest tu piekło? Czego można spodziewać się po koncercie Masturbatora? Z pewnością sporej dawki smoły i siarki!

Organizatorem festiwalu jest poznańska agencja koncertowa Good Taste Production. Współorganizatorem wydarzenia jest Muzeum Regionalne w Jarocinie, a mecenasem Gmina Jarocin. Partnerzy festiwalu to: Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Jarocin oraz Spichlerz Polskiego Rocka. Partnerzy medialni: Antyradio, "Gazeta Wyborcza", "Teraz Rock", "Gazeta Jarocińska", cgm.pl i Interia.



