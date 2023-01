Nadchodząca edycja festiwalu to tradycyjnie trzy dni wypełnione najlepszą polską muzyką gitarową i wydarzeniami specjalnymi. W line-upie obejmującym dwie sceny pojawi się ponad 30 artystów i artystek, w tym zespoły świętujące jubileusze. Renata Przemyk , Nosowska , Closterkeller , Proletaryat , The Bullseyes , WaluśKraksaKryzys i Anieli to pierwsi ogłoszeni artyści i artystki festiwalu.

T.Love - rockandrollowa legenda

Festiwal w Jarocinie gromadzi na swoich scenach wiele rockandrollowych legend. Jedną z nich jest bez wątpienia grupa T.Love . Zespół obchodzi 40-lecie debiutu na jarocińskim festiwalu i 30-lecie wydania ikonicznego albumu "King".

W kwietniu 2022 roku na rynku pojawił się także długo oczekiwany i doskonale przyjęty najnowszy krążek formacji zatytułowany "Hau! Hau!", nagrany w historycznym składzie: Muniek Staszczyk, Janek Benedek, Jacek Perkowski, Paweł Nazimek i Sidney Polak. "T.Love debiutował w Jarocinie równo 40 lat temu i dlatego właśnie tam będziemy obchodzić swój jubileusz na koncercie specjalnym. Zapraszam wszystkich już dziś" - mówi lider T.Love, Muniek Staszczyk.

Punkowa Moskwa - 40 lat działalności

Na boiskach przy ul. Maratońskiej 40-lecie pracy artystycznej będzie świętować grupa Moskwa . Zespół utworzony w 1983 roku przez wokalistę i gitarzystę Pawła Gumolę to legenda polskiej sceny punkrockowej. Grupa zadebiutowała z sukcesem na festiwalu w Jarocinie w 1984 roku, po czym muzycy wystąpili w kilku filmach dokumentalnych analizujących jarociński fenomen.

Luxtorpeda na Jarocin Festiwal 2023

Dla publiczności festiwalu zagra też wykonująca szeroko pojętą muzykę rockową grupa Luxtorpeda . Zespół powstał w 2010 roku z inicjatywy gitarzysty i wokalisty Roberta Friedricha, znanego z zespołów Acid Drinkers czy Arka Noego. Debiutancki album formacji zatytułowany "Luxtorpeda" ukazał się w maju 2011 roku. W 2021 roku z okazji 10-lecia zespół nagrał covery własnych utworów na płytę "Elektroluxtorpeda".

Agnieszka Chylińska i "Never Ending Sorry"

Agnieszka Chylińska przez lata przyzwyczajała słuchaczy i widzów do wielu zmian na swojej artystycznej drodze, a natchnieniem do tworzenia były słowa "Nigdy taka sama". Tym razem artystka postanowiła połączyć siłę swojego nietuzinkowego, rockowego głosu z pięknym rockowo-bluesowym brzmieniem. "Jest to dla mnie powrót do starego dobrego grania żywej muzyki" - mówi o swoim najnowszym albumie "Never Ending Sorry". Jesienna trasa promująca nową płytę została w całości wyprzedana.

Fisz Emade Tworzywo, czyli bracia Waglewscy

Fisz Emade Tworzywo to jeden z najważniejszych zespołów na polskim rynku fonograficznym. Od 2001 roku wydali 10 płyt utrzymanych w stylistyce okołohiphopowej. Do dzisiaj bracia Waglewscy stale eksperymentują i zaskakują fanów.

Wrona - odkrycie Jarocińskich Rytmów Młodych

W Jarocinie zagra też wokalistka, autorka tekstów, instrumentalistka i producentka z Krakowa, czyli Wrona. Jako nastolatka zdobywała doświadczenie sceniczne, grając na perkusji w punkowym girlsbandzie Brain’s All Gone. Solowy projekt Wrony to eksperymentalna, elektroniczna muzyka pełna młodzieńczej energii. W 2021 roku ukazał się jej debiutancki album "Sen o smaku lukrecji".

BAiKA, Happy Pills i 1125

W Jarocinie zagra też BAiKA . Grupa powstała w 2015 roku z inicjatywy Piotra Banacha, producenta, gitarzysty i założyciela takich zespołów jak Hey czy Indios Bravos. W lutym 2018 roku duet zaprezentował swój debiutancki studyjny album "Byty zależne". Nowy album duetu - "Zdecydowana mniejszość" - ukaże się wiosną 2023 roku.

Happy Pills grają od 1993 roku. W latach 90. należeli do pionierów gitarowego alternatywnego grania w Polsce. Od 2021 roku z zespołem śpiewa artysta folkowy Peter J. Birch. Nowa płyta ukaże się w 2023 roku.

Zespół 1125 powołano do życia 25 lat temu. Początkowo tworzył w nurcie punk rock, stopniowo wzmacniając swoje granie i przekaz. Dwa najbardziej sztandarowe albumy grupy zarejestrowane w szwedzkim studiu Soundlab to "Płonie mi serce" i "Nieugięci".

Organizatorem festiwalu jest poznańska agencja koncertowa Good Taste Production. Współorganizatorem wydarzenia jest Muzeum Regionalne w Jarocinie, a mecenasem Gmina Jarocin. Partnerzy festiwalu to: Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Jarocin oraz Spichlerz Polskiego Rocka.