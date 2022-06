Festiwal Wodecki Twist powraca po dwuletniej przerwie do pełnych spotkań z publicznością. Na wydarzeniu pojawią się największe polskie gwiazdy, zarówno te, które na scenie działają od lat, jak i przedstawiciele młodego pokolenia.



"W jubileuszowym roku, dokładnie tak, jak w ubiegłych latach, ważna jest dla nas różnorodność muzyczna i pokoleniowa. Przygotowujemy szereg koncertów i lokujemy je na najpiękniejszych scenach Krakowa. Nie mam wątpliwości, że będzie można usłyszeć niepowtarzalne i charakterystyczne chyba tylko dla nas połączenie niebanalnych głosów, stylów i czasów" - mówi dyrektor artystyczna festiwalu Kasia Wodecka-Stubbs.

Wieczorem 11 czerwca w Centrum Kongresowym ICE w Krakowie odbędzie się "Gala Przyjaciół". Udział w tym wydarzeniu wezmą między innymi: Alicja Majewska, Ania Rusowicz, Ralph Kaminski, Krzysztof Zalewski, Andrzej Lampert, Joanna Kulig, Maciej Musiałowski, Natalia Szroeder i Maciej Maleńczuk oraz Sound'n'Grace i orkiestra pod batutą Tomka Szymusia. Gospodarzami wieczoru będą Magdalena Miśka-Jackowska i Krzysztof Ibisz.

Koncert będzie transmitowany od 20:00 na antenie telewizji Polsat oraz na stronie Interii.



"Gest Poczty Polskiej i pokazanie taty jako ważnej ikony - nie tylko muzyki, ale też całej Polski - to wydarzenie nie tylko wzruszające, godne, ale też, jak mi się wydaje, konieczne" - powiedziała podczas uroczystości Katarzyna Wodecka-Stubbs, prezeska Fundacji im. Zbigniewa Wodeckiego, a prywatnie córka zmarłego artysty.

Jak oceniła, "najfajniejsze jest to, że znaczek może dotrzeć w tym momencie do każdego domu". "Myślę, że mój tata w każdym domu w całej Polsce był i jest wyjątkowo lubiany i kochany, w związku z czym będzie z państwem przez cały czas" - dodała prezeska.

Na zaprezentowanym znaczku uwieczniona została postać Wodeckiego, trzymającego w rękach skrzypce - instrument, z którym nieodmiennie był kojarzony i z którym przez dekady występował na wielu polskich scenach, zdobywając wielbicieli wśród kolejnych, coraz młodszych pokoleń. Starsi fani znają go chociażby z czasów Piwnicy Pod Baranami, a za to młodsi pokochali za wspólną działalność z zespołem Mitch and Mitch.

Andrzej Bodziony, wiceprezes zarządu Poczty Polskiej, przypomniał, że znaczek pochodzi z serii "Gwiazdy muzyki polskiej", która wydawana jest właśnie po to, by upamiętnić i przypomnieć postaci polskiej muzyki, które przysłużyły się rozwojowi tej dziedziny sztuki. Pierwszą z nich był Krzysztof Krawczyk, a w maju - z okazji 72. urodzin i 5. rocznicy śmierci - uczczono w ten sposób Zbigniewa Wodeckiego.

"Znaczek, który wprowadzony został do obiegu w liczbie 168 tysięcy, jest dostępny w placówkach pocztowych i wiemy, że cieszy się on bardzo dużym powodzeniem wśród naszych klientów. Wszystkich zachęcamy do korzystania z tych placówek i nabywania nie tylko tego pięknego wydawnictwa znaczkowego, ale też innych, które w bieżącym roku będziemy wprowadzać do emisji" - powiedział Bodziony.

Zbigniew Wodecki - multiinstrumentalista, kompozytor, wokalista i krakowianin z urodzenia - zmarł w maju 2017 r. w Warszawie, w wieku 67 lat.



Artysta od końca lat 60. związany był z Piwnicą Pod Baranami i zespołem Anawa. Był muzykiem Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia i Telewizji oraz Krakowskiej Orkiestry Kameralnej; w latach 70. zadebiutował jako wokalista. Autor i wykonawca takich przebojów, jak "Zacznij od Bacha", "Chałupy", "Lubię wracać tam, gdzie byłem", "Opowiadaj mi tak"; znany był też z wykonania piosenki o "Pszczółce Mai". Współpracował z takimi artystami, jak Ewa Demarczyk, Marek Grechuta, Zdzisława Sośnicka, Alicja Majewska, Włodzimierz Korcz, Grzegorz Turnau, Andrzej Sikorowski, Krystyna Prońko i Ewa Bem.



Za wybitne zasługi dla rozwoju polskiej kultury prezydent Andrzej Duda uhonorował go pośmiertnie Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

