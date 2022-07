Koncert "Uroczysty Wodecki". Przeżyjmy to jeszcze raz!

Wodecki Twist Festiwal jest efektem inspiracji twórczością Zbigniewa Wodeckiego i jej interdyscyplinarnością. Od pięciu edycji, co roku na scenie prezentują się przyjaciele muzyka, ale też młodzi artyści. 11 czerwca w Centrum Kongresowym ICE Kraków odbyła się gala "Uroczysty Wodecki".

Motto gali poświęconej legendzie polskiej muzyki rozrywkowej, Zbigniewowi Wodeckiemu to przyjaźń. Dlatego w transmitowanym przez Polsat wydarzeniu wzięli udział przyjaciele artysty, a także wybitni młodzi artyści.

Zaśpiewali między innymi Alicja Majewska, Ralph Kaminski, Krzysztof Zalewski, Joanna Kulig, Maciej Maleńczuk, Ania Rusowicz, Natalia Szroeder i Maciej Musiałowski. Kochane przez Polaków przeboje zyskały nowe, zaskakujące aranżacje autorstwa mistrza batuty Tomka Szymusia.

"Umówmy się, że jeśli coś trzyma ten dziwny świat w jednym kawałku, to jest to przyjaźń" - mówiła prowadząca Magdalena Miśka-Jackowska. A za co przyjaciele cenili Wodeckiego i jego piosenki? "To są przepiękne piosenki o niebanalnej melodii, z przepięknymi tekstami, które popularyzował sam Zbyszek. Bardzo cenne jest to, że dba się o pamięć tego repertuaru i myślę, że festiwale są jednym z tym kroków" - opowiadała Alicja Majewska.

"Wodecki pięknie śpiewał, grał wirtuozersko na skrzypcach i trąbce. I z tego, co legendy głoszą, był przemiłym człowiekiem. Bardzo fajnie, że pamięć o nim nie gaśnie" - komentował Krzysztof Zalewski.

"Ze Zbyszkiem spotkaliśmy się przy okazji spektaklu w Teatrze Stu Krzysztofa Jasińskiego pt. 'Sonata Belzebuba'. Zbyszek grał Belzebuba, ja grałam Hildę. Spędziliśmy ze sobą sporo czasu, podróżowaliśmy razem jego samochodem, jedliśmy wspólne posiłki w barze mlecznym Flisak. Poza tym Zbyszek wraz z moją siostrą grał na moim ślubie w Kościele Mariackim kolędę 'Oj maluśki, maluśki'. To człowiek, który był ważny w moim życiu" - wspominała Joanna Kulig.

"Jest też w nim (Wodeckim - przyp. red.) coś ciekawego, że chce się słuchać, chce się patrzeć na niego i chce się wykonywać te utwory" - dodała.

Koncert "Uroczysty Wodecki" odbił się w innych mediach dużym echem. "Emitowane przez telewizję Polsat widowisko robiło wrażenie od samego początku. Przepiękna scenografia, trafione aranżacje przebojów mistrza oraz gwiazdy, które zachwycały wokalami, przypomniały wszystkim, że telewizyjne wydarzenia mogą być zrobione na naprawdę wysokim poziomie" - pisał Bartosz Sąder z Onetu. Nazwał wydarzenia "koncertem, którego nie wstydziłby się sam mistrz".

Marta Gruszecka na łamach wyborcza.pl pisała z kolei: ""Uroczysty Wodecki" w ICE Kraków podczas 5. Wodecki Twist Festiwalu pozostanie w pamięci jako najpiękniejszy wizualnie polski koncert, na jakim byliśmy (...). Doświadczenie to wzruszające i przedziwne - podczas koncertu naprawdę można było poczuć się tak, jakby artysta występował razem z innymi".

Już w niedzielę, 10 lipca, widzowie będą mieli jeszcze jedną szansę zobaczyć koncert "Uroczysty Wodecki". Transmisja odpocznie się o godzinie 17:10 na antenie telewizji Polsat.