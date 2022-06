Wodecki Twist Festiwal jest efektem inspiracji twórczością Zbigniewa Wodeckiego i jej interdyscyplinarnością. Od pięciu edycji, co roku na scenie prezentują się przyjaciele muzyka, ale też młodzi artyści. 11 czerwca w Centrum Kongresowym ICE Kraków odbyła się gala "Uroczysty Wodecki".

Motto gali poświęconej legendzie polskiej muzyki rozrywkowej, Zbigniewowi Wodeckiemu to przyjaźń. Dlatego w transmitowanym przez Polsat wydarzeniu wzięli udział przyjaciele artysty a także wybitni młodzi artyści. Zaśpiewają między innymi Alicja Majewska, Ralph Kaminski, Krzysztof Zalewski, Joanna Kulig, Maciej Maleńczuk, Ania Rusowicz, Natalia Szroeder i Maciej Musiałowski. Kochane przez Polaków przeboje zyskały nowe, zaskakujące aranżacje autorstwa mistrza batuty Tomka Szymusia.

Reklama

Repertuar "Uroczysty Wodecki" objął polskie piosenki z lat 70. i 80., uwielbiane przez wszystkie pokolenia słuchaczy, grane i wspominane do dziś. Interia zapytała gwiazdy koncertu, dlaczego piosenki artysty wytrzymują próbę czasu.



Gwiazdy podczas koncertu "Uroczysty Wodecki" 1 / 17 Natalia Szroeder Źródło: AKPA Autor: Filip Radwański udostępnij

Na czym polega fenomen piosenek Zbigniewa Wodeckiego?

"Są piękne poetyckie, pełne uczuć i bardzo melodyjne. Nigdy się nie zestarzeją" - wypowiedział się na temat piosenek Zbigniewa Wodeckiego Maciej Musiałowski.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Maciej Musiałowski o występie na Festiwal Wodecki Twist 2022 INTERIA.PL

Alicja Majewska dostrzega natomiast tutaj rolę popularyzatorską samego Wodeckiego.

"To są przepiękne piosenki o niebanalnej melodii, z przepięknymi tekstami, które popularyzował sam Zbyszek. Bardzo cenne jest to, że dba się o pamięć tego repertuaru i myślę, że festiwale są jednym z tym kroków" - opowiadała Majewska.

"Często spotykamy się z publiką, która doskonale pamięta Zbyszka i nie może odżałować jego straty i uważa, że jest nie do zastąpienia" - dodała.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Alicja Majewska o występie na Wodecki Twist Festiwal 2022 INTERIA.PL

Natalia Szroeder zauważa natomiast, że piosenki Wodeckiego nadal są bardzo aktualne. "Jest w nich wielka potęga" - stwierdziła.

"Dowiodła tego płyta 'Space Odyssey' nagrana z Mitch & Mitch, która zrobiła większą furorę niż wtedy. Poza tym Wodecki pięknie śpiewał, grał wirtuozersko na skrzypcach i trąbce. I z tego, co legendy głoszą, był przemiłym człowiekiem. Bardzo fajnie, że pamięć o nim nie gaśnie" - wtórował jej Krzysztof Zalewski.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Krzysztof Zalewski i Natalia Szroeder na Festiwal Wodecki Twist 2022 INTERIA.PL

Na ten sam temat w swoim stylu wypowiedział się natomiast Maciej Maleńczuk, który popularności doświadczonych upatruje w coraz mniej bogatym repertuarze młodych artystów.

"Patrząc, na to, co oferuje rynek muzyczny i co proponują młodzi artyści, czyli głównie raperzy, chcąc nie chcąc, trzymamy się całkiem nieźle i wciąż słucha się starych artystów, może dlatego, ze coś potrafią" - stwierdził.



Na temat piosenek Wodeckiego wypowiedziała się też Joanna Kulig. Jej wypowiedź znajdziesz TUTAJ .