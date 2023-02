To już drugie ogłoszenie tegorocznego FEST Festivalu, który odbędzie się 9 - 13 sierpnia 2023 roku w chorzowskim Parku Śląskim.

FEST Festival to czas, podczas którego teren chorzowskiego Parku Śląskiego przemienia się w wypełnione magią miasteczko festiwalowe. Podczas kilkudniowego święta muzyki, w towarzystwie zachwycającej scenografii, na festiwalowiczów oprócz wyjątkowych koncertów czekają liczne atrakcje, warsztaty i klimatyczne strefy chilloutu. Celem wydarzenia jest kolorowe spotkanie osób, które od letnich festiwali oczekują nie tylko najwyżej jakości przeżyć muzycznych, ale także oderwania od codzienności - czego można będzie w pełni doświadczyć w Chorzowie.

Wciąż dostępne są bilety WINTER TIX w tańszej puli. Promocja zakończy się 23 lutego. Karnet 4-dniowy na FEST Festival kosztuje w nim 649 złotych, a weekendowy - 469 złotych.

Kolejny artyści FEST Festival 2023. Kto zagra?

Po sukcesie ubiegłorocznej edycji, zbliżająca się odsłona przyniesie uczestnikom dawkę niezapomnianych emocji. Do line-up'u dołączają: M83, Yung Lean, Ben Böhmer live, Blossoms, Apashe z orkiestrą, Jan-Rapowanie, Calum Scott, Giant Rooks oraz Zdechły Osa.

Kim są ogłoszeni właśnie artyści? M83, czyli projekt muzyczny Anthony’ego Gonzaleza, to unikalne połączenie elektroniki z muzyką rockową. W ciągu 22 lat działalności wydał 8 albumów pod szyldem M83, w tym "Hurry Up, We're Dreaming", który przyniósł francuskiej grupie światową sławę. Po kilku latach przerwy Artysta wraca z impetem na scenę, prezentując singel "Oceans Niagara".

To zapowiedź nowego albumu pt. "Fantasy", który ukaże się jeszcze w tym roku, a dokładnie w marcu 2023. Zarówno doskonale znane utwory (m.in. "Midnight City" czy "Wait"), jak i intrygujący, nowy materiał zabrzmi już 11 sierpnia.

Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. M83 Midnight City

Długo wyczekiwany przez polską widownię Yung Lean pojawi się na FEST-owej scenie 9 sierpnia. Urodzony artysta estradowy pojawił się na szwedzkiej scenie muzycznej uzbrojony w takie utwory, jak "Ginseng Strip 2002" czy "Hurt". I choć niewielu wyobrażało sobie, że szwedzki hip-hop może stać się światowym fenomenem, sztokholmski artysta ugruntował swoją pozycję pioniera. Jego opowieść jest pełna sprzeczności: równie skromna, co szalenie odkrywcza, sprzeczna narracja o odmieńcu, który wraz ze swoim przyjaciółmi i producentami - Gudem i Yung Shermanami - stał się światowym fenomenem prawie z dnia na dzień.



Wideo youtube

Najjaśniej wschodząca gwiazda niemieckiej muzyki elektronicznej Ben Böhmer - berliński producent, który swoimi występami na żywo zachwyca fanów na całym świecie. Debiutancki album "Breathing" (2019) osiągnął ponad 50 milionów odtworzeń, a Boris Brejcha określił Bena "przełomowym Artystą roku 2020". Jego występ dla Cercle w dobie pandemii zdobył ponad 10 milionów wyświetleń w pół roku. Był to projekt w całości nagrany z balonu na ogrzane powietrze 3 tys. stóp nad turecką pustynią, skalistą Kapadocją, który przeszedł do historii.

Na drugim albumie "Begin Again" Böhmer zagłębia się w alternatywną elektronikę, jednocześnie dostarczając fanom szereg charakterystycznych melodii - muzyka płynnie przechodzi od wyluzowanych i introspektywnych instrumentali do palących i bogatych dźwięków klubowych. Na żywo będzie można doświadczyć elektryzującej twórczości Bena Böhmera w czwartek 10 sierpnia.



Wideo youtube

Pięcioosobowy skład Blossoms robi furorę w branży muzycznej od czasu wydania debiutanckiego albumu w 2016 roku. Grupa była nominowana do tytułu British Breakthrough Act podczas rozdania BRIT Awards 2017 oraz prestiżowej nagrody Mercury Music Prize za imponujący debiut. Wobec tego nie jest zaskoczeniem fakt, że czwarty album "Ribbon Around the Bomb" (2022) to równie mocna propozycja, która osiągnęła pierwsze miejsce na brytyjskich listach przebojów. Blossoms wystąpią 12 sierpnia.



Wideo youtube

Apashe to producent muzyki elektronicznej z Brukseli, obecnie mieszkający w Montrealu. Jego hybrydowy styl ulega przemianom, co widać w takich projektach, jak Requiem EP, który zgromadził ponad 80 milionów odtworzeń na Spotify - ogółem działalność artystyczną Apashe śledzi obecnie ponad 325 milionów osób na tej platformie. Artysta stworzył głośny album "Renaissance" dzięki oryginalnym kompozycjom nagranym z 69-osobową orkiestrą i swojej EP-ce z 2021 roku, "I Killed The Orchestra".

Jego muzyka zyskała międzynarodowe uznanie m.in. dzięki viralowej piosence "No Twerk" oraz występom w kilku kampaniach, gdzie użyto hitów Apashe: "Battle Royale" i "Majesty". Apashe znany jest ze swoich spektakularnych występów z orkiestrą na żywo w ramach projektu Live Brass Ensamble show, o czym polska publiczność będzie mogła przekonać się już 9 sierpnia.

Wideo youtube

Jan-Rapowanie jest autorem jednego z najciekawszych debiutów ostatnich lat. Jego charakterystyczny styl sprawia, że zjednuje sobie sympatię słuchaczy z różnych pokoleń. Jak mało kto potrafi opowiadać o przyziemnych problemach z dużą dozą dojrzałości i dystansu. Mimo młodego wieku ma na swoim koncie dwie długogrające płyty i dwa albumy duetu Jan-Rapowanie & NOCNY. Po dwuletniej przerwie ukazał się solowy album Janka pt. "Bufor" (2022), na którym udzielili się Sokół, Paluch, KęKę, Kinny Zimmer, Kortez, Kaz Bałagane i Misia Furtak. Miesiąc po premierze album sprzedał się w nakładzie ponad 15 tys. sztuk, dzięki czemu oficjalnie pokrył się złotem. Jan-Rapowanie wystąpi 11 sierpnia.



Orange Warsaw Festival 2019: Jan-rapowanie 1 / 20 Jan-rapowanie na Orange Warsaw Festival 2019 Źródło: Show The Show Autor: Ewelina Wójcik

Ze swoim potężnym głosem i odsłaniającymi duszę tekstami piosenek, Calum Scott tworzy głębokie utwory, które towarzyszą najbardziej znaczącym chwilom w życiu słuchaczy. Począwszy od wydania przełomowego singla "You Are The Reason" (2017), aż po obecną twórczość, dla niezliczonych fanów na całym świecie muzyka Artysty stanowi ścieżką dźwiękową życiowych doświadczeń i wydarzeń. Debiutanckim albumem "Only Human" (2018) Calum uplasował się na pierwszym miejscu listy albumów iTunes w ponad 20 krajach na całym świecie, gromadząc łącznie ponad 7,5 miliardów globalnych streamów, a ta liczba wciąż rośnie. W drugim albumie studyjnym "Bridges" (2022), Scott przekształcił swoje najbardziej intymne doświadczenia w piosenki, które podnoszą na duchu i wzmacniają serce. Poruszającego Artystę będzie można usłyszeć 10 sierpnia.

Wideo youtube

Obejmujący gatunki punk i indie, Giant Rooks to zespół, który bez wysiłku zaciera granice muzyczne. W 2019 roku ukazała się ich EP-ka "Wild Stare", z której utwór tytułowy znalazł się na liście 20 największych przebojów radiowych we Włoszech, a mini-album zgromadził ponad 50 milionów streamów na całym świecie w Spotify wkrótce po jego wydaniu. Od debiutu w 2014 roku, po zdobycie prestiżowej nagrody PopNRW i koncerty w Europie, aż po wydanie pierwszego albumu "Rookery" (2020) - Artyści stale rozwijają muzyczne skrzydła. Na oficjalnej liście przebojów singli Top 100 od 25 do 31 marca 2022, zespół osiągnął swój pierwszy hit w Wielkiej Brytanii, kiedy ich wersja utworu "Tom 's Diner" znalazła się na 63. miejscu. Niepokorna grupa rozgrzeje FESTiwalową scenę 9 sierpnia.



Wideo youtube

Zdechły Osa to twórca, którego nie sposób nazwać ani raperem, ani rockmanem, ale bez wątpienia jedną z najbardziej wyrazistych osobowości polskiego undergroundu. Potrafi ująć hedonistycznego i dekadenckiego ducha współczesności w formie krótkiej, brudnej, nie dającej się zapomnieć piosenki. W 2021 roku Zdechły Osa zadebiutował swoim pierwszym wydanym albumem pt. "SPRZEDAŁEM DUPE", który zyskał status złotej płyty, a jedna z najbardziej popularnych piosenek, "Patolowe", osiągnęła ponad 30 milionów odsłon na YouTube.

W lutym 2023 roku pojawi się drugi album Zdechłego Osy, "Breslau Hardcore". Na płycie będzie można usłyszeć także Brodkę, Sarsę, Kosiego, Hadesa, Alicka z Ćpaj Stajla czy Gicika Amane. Na koncercie Zdechłego można spodziewać się kręcenia młynów pod sceną i zdartych gardeł jak na hardcore'owych gigach, co też najpewniej wydarzy się 12 sierpnia na FEST Festivalu.