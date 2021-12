Wirtualna ceremonia otwarcia konkursu Eurowizji Junior 2021 już się odbyła, a podczas niej poznaliśmy kolejność, według której uczestnicy pojawią się na scenie. Sara Egwu James wystąpi z piosenką "Somebody" jako trzecia. I choć mówiło się, że nikt z tej pozycji nigdy nie wygrał jeszcze w konkursie Eurowizji Junior, to w przypadku Sary z pewnością nadszedł czas, by zrobić to po raz pierwszy!

Wokalistka ma już niemal wszystko gotowe do niedzielnego występu. Między innymi swój sceniczny strój, w którym zaprezentuje się w Paryżu. Gwiazdka zadała szyku, bo jej kwiecista kreacja wygląda jak żywcem wyjęta z tygodnia paryskiej mody. Za projekt stroju odpowiada Atelier Renata Potrzeba.



Sukienka przypadła do gustu miłośnikom talentu Sary - "Przepięknie wyglądasz", "Śliczna kreacja", "Mega!" - to tylko niektóre komentarze pod zdjęciem.



Eurowizja Junior 2021 odbędzie się w Boulogne-Billancourt pod Paryżem, choć w oficjalnej komunikacji posługuje się nazwą Paryż. Eurowizja odbywa się we Francji z powodu zwycięstwa pochodzącej stamtąd Valentiny i jej piosenki "J'imagine".



W tym roku w konkursie wystąpią przedstawiciele 19 krajów. To znaczny wzrost liczby uczestników w stosunku do roku poprzedniego, kiedy w stawce było zaledwie 12 państw. Polskę reprezentować będzie laureatka ostatniej edycji programu "The Voice Kids" - Sara James. W konkursie wykona ona piosenkę "Somebody" ( sprawdź! ).

Eurowizja Junior 2021 i piosenka "Somebody"

Przypomnijmy, że Polska dwukrotnie triumfowała w tym konkursie za sprawą Roksany Węgiel (2018) i Viki Gabor (2019).

Wśród autorów piosenki "Somebody" są m.in. Patryk Kumór, Dominic Buczkowski-Wojtaszek i Jan Bielecki. Pierwsza dwójka ma na swoim koncie m.in. eurowizyjny przebój "Superhero" Viki Gabor. Ich piosenki wykonywali m.in. Marta Gałuszewska, Michał Szczygieł, Zuza Jabłońska, Alicja Szemplińska, Marcin Maciejczak czy Kayah z Viki Gabor ("Ramię w ramię").

Sara Egwu-James - kim jest?

13-letnia wokalistka pochodzi z Ośna Lubuskiego. Jej rodzicami są Arleta Dancewicz (absolwentka teologii na UAM w Poznaniu) i mający nigeryjskie korzenie John James, wokalista znany m.in. z programów "Bitwa na głosy" i "X-Factor" (skończył studia w Polsce). John James występuje w duecie Loui & John. Duet stworzył m.in. własną wersję wielkiego przeboju Stinga "Englishman in New York". Ta propozycja spotkała się z dużym uznaniem słuchaczy. Muzyk pokazał się również w odcinku "Dzień Dobry TVN".

Obecnie nastolatka uczy się w Szkole Podstawowej w Ośnie, a ponadto uczęszcza również do Szkoły Muzycznej I stopnia w Słubicach. Talent wokalny szlifuje w Miejskim Ośrodku Kultury SMOK w Słubicach u Edyty Kręgiel.