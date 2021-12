W Paryżu Polskę reprezentuje niezwykle utalentowana 13-letnia wokalistka, Sara Egwu James, która podczas występu w centrum La Seine Musicale zaśpiewała piosenkę "Somebody".

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Sara Egwu-James o udziale w Eurowizji Junior Newseria Lifestyle

"Somebody" to utwór napisany specjalnie dla Sary na Eurowizję Junior 2021 przez znany i ceniony zespół autorów w składzie: Patryk Kumór, Tom Martin, Dominik Buczkowski-Wojtaszek oraz Jan Bielecki.

To, które miejsce zajmie Sara James na Eurowizji Junior zależało zarówno od widzów, jak i od jurorów, których głosy będą stanowić po 50 procent wszystkich punktów. Pierwsza tura głosowania online ruszyła 17 grudnia o godzinie 20:00 i potrwa aż do rozpoczęcia wielkiego finału. Ta część głosowania zakończyła się o 15:59.

Reklama

Instagram Post

Ponowne głosowanie rozpoczęło się po zakończeniu występu ostatniego uczestnika Eurowizji Junior (Simão Oliveira z Portugalii) i potrwało mniej więcej kwadrans.

Po zsumowaniu głosów, poznaliśmy zwycięzcę 19. Konkursu Piosenki Eurowizji Junior. Jurorzy swoje głosy oddawali podczas próby generalnej w sobotę.

Konkurs komentowali w TVP Aleksander Sikora i Marek Sierocki, czyli duet, który w tym roku relacjonował "dorosły" Konkurs Piosenki Eurowizji. Pod koniec transmisji podali, że imprezę oglądało ok. 4,5 mln widzów.



Galę w Paryżu prowadzą Carla Lazzari, Olivier Minne i Elodie Gossuin. Całość oficjalnie otwarła zwyciężczyni Eurowizji Junior 2020 - Valentina, a muzyczne otwarcie przygotował popularny duet Ofenbach.

Jako pierwsza zaprezentowała się reprezentująca Niemcy Pauline w utworze "Imagine Us".

Nikoloz Kajaia z Gruzji porwał publiczność do zabawy w piosence "Let's Count The Smiles".

Na scenie 13-letnia Sara James wystąpiła w towarzystwie pięciu tancerek - ich choreografię specjalnie przygotował Agustin Egurrola i jego Egurrola Dance Studio. Występ wzbudził euforię w hali i wśród widzów.



Jak głosować na Sarę James? Sprawdź!

Sara James zdradziła, jak czuje się przed wielkim koncertem

Wokalistka oceniając swój występ i tego, jak będzie wyglądał w rozmowie z eurowizja.org użyła słowa "magiczny".

"Jest pięknie! Są piękne wizuale, bardzo ładna kolorystyka. Tancerki są genialne, jest piękna choreografia... I moja sukienka też jest piękna" - komentowała. Wokalistka opowiadając o swojej piosence przyznała, że jej motywem przewodnim jest apel, aby się nie załamywać i nie poddawać.

Wideo Sara James - Somebody - LIVE - Poland 🇵🇱 - Junior Eurovision 2021

"Do finału zostały ostatnie minuty, pamiętajcie żeby zagłosować ponownie po wszystkich występach! Możecie głosować na Polskę! Eurowizja Junior 2021 - jestem gotowa! Sam pobyt tutaj to dla mnie wielki sukces!" - napisała Sara James na Instagramie.



Instagram Post

Po Sarze na scenie pojawił się duet z Malty - Ike & Kaya w utworze "My Home".

Reprezentująca Włochy Elisabetta Lizza z rockowym numerem "Specchio (Mirror On The Wall)" przypomniał, że "dorosłą" Eurowizję w tym roku wygrali jej rodacy z grupy Maneskin.

Bułgaria tak jak Malta postawiła na mieszany duet - Denislava i Martin wykonali utwór "Voice Of Love".

Tanja Mieżencewa (Rosja) piosenką "Mon Ami" nieco przypominała eurowizyjny przebój Viki Gabor "Superhero".

Eurowizja Junior 2021. Zobacz zdjęcia Sary James i innych uczestników 1 / 5 Sara James Źródło: PAP Autor: EPA/CHRISTOPHE PETIT TESSON udostępnij

Przedstawiciel Irlandii Maiú Levi Lawlor zaprezentował energetyczny występ w utworze "Saor (Disappear)".

Maléna z Armenii ("Qami Qami") zaliczana jest do grona faworytek tegorocznego konkursu. Internauci zwrócili uwagę na podobieństwo wokalistki do Viki Gabor.

Spore emocje wywołał występ reprezentantów Kazachstanu, który wypadł w połowie konkursu. Duet Alinur Hazmin i Beknur Żunibekuły wykonał utwór "Ертегіәлемі (Fairy World)".

Kolejni uczestnicy to przedstawicielka Albanii Anna Gjebrea ("Stand By You") oraz obdarzona mocnym głosem Ukrainka Ołena Usenko ("Ważil").

Zrozumiałą furorę zrobił francuski wokalista Enzo w rytmicznym utworze "Tic Tac". Z kolei Sona Azizowa z Azerbejdżanu postawiła na utrzymaną w stylistyce Eurowizji balladę "One Of Those Days".

Reprezentująca Holandię Ayana ma japońskie i brytyjskie korzenie. W konkursie zaśpiewała piosenkę "Mata Sugu Aō Ne".

Ostatnie występy to Levi Díaz z Hiszpanii ("Reír"), Jovana i Dunja z Serbii ("Children's Eyes"), Dajte Muzika z Macedonii Północnej ("Green Forces") oraz Simão Oliveira z Portugalii ("O Rapaz").

Przed ogłoszeniem wyników na scenie zaprezentowała się Valentina z zimową wersją swojego ubiegłorocznego przeboju "J'Imagine".

Z kolei wszyscy uczestnicy w niezwykle dynamicznym układzie wykonali utwór "Imagine". To także hasło tegorocznego konkursu, które ma zachęcać dzieci do tego, by były kreatywne i spełniały swoje marzenia.

Już po zamknięciu linii do głosowania na scenie wystąpiła francuska wokalistka Barbara Pravi w przeboju "Voilà". Przypomnijmy, że to ona zajęła drugie miejsce na tegorocznej dorosłej Eurowizji.



Eurowizja Junior 2021 - wyniki głosowania

W pierwszej kolejności ogłaszane są wyniki głosowania jury. 12 punktów od jury z Niemiec otrzymała Sara James. Polskie jury swoje 12 punktów przekazało Armenii.

12 punktów Sara zdobyła także od jury z Irlandii.

W głosowaniu jurorów zwyciężyła Francja (120 punktów) przed Polską (116), Armenią (115) i Azerbejdżanem (109).

Za sprawą głosów widzów laureatką całego konkursu została Malena z Armenii, wyprzedzając Sarę James z Polski.

Reprezentantka Armenii już jako zwyciężczyni zaśpiewała ponownie swoją piosenkę "Qami Qami", jednak ze wzruszenia nie dała rady dokończyć swojego występu - na scenie zalała się łzami.

Eurowizja Junior 2021: transmisja. Gdzie oglądać Eurowizję Junior?

Finał konkursu z Sarą James można było obejrzeć w TVP1. Występy uczestników na żywo można było również zobaczyć na oficjalnym kanale YouTube - Junior Eurovision Song Contest.

Instagram Post

Oto kolejność występów na Eurowizji Junior 2021:

1. Niemcy - Pauline - "Imagine Us"

2. Gruzja - Nikoloz Kajaia - "Let's Count The Smiles"

3. Polska - Sara James - "Somebody"

4. Malta - Ike & Kaya - "My Home"

5. Włochy - Elisabetta Lizza - "Specchio (Mirror On The Wall)"

6. Bułgaria - Denislava i Martin - "Voice Of Love"

7. Rosja - Tanja Mieżencewa - "Mon Ami"

8. Irlandia - Maiú Levi Lawlor - "Saor (Disappear)"

9. Armenia - Maléna - "Qami Qami"

10. Kazachstan - Alinur Hazmin i Beknur Żunibekuły - "Ертегіәлемі (Fairy World)"

11. Albania - Anna Gjebrea - "Stand By You"

12. Ukraina - Ołena Usenko - "Ważil"

13. Francja - Enzo - "Tic Tac"

14. Azerbejdżan - Sona Azizowa - "One Of Those Days"

15. Holandia - Ayana - "Mata Sugu Aō Ne"

16. Hiszpania - Levi Díaz - "Reír"

17. Serbia - Jovana i Dunja - "Children's Eyes"

18. Macedonia Północna - Dajte Muzika - "Green Forces"

19. Portugalia - Simão Oliveira - "O Rapaz".