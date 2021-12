W Paryżu Polskę reprezentowała 13-letnia Sara James, która podczas występu w centrum La Seine Musicale zaśpiewała piosenkę "Somebody".

"Somebody" to utwór napisany specjalnie dla Sary na Eurowizję Junior 2021 przez znany i ceniony zespół autorów w składzie: Patryk Kumór, Tom Martin, Dominik Buczkowski-Wojtaszek oraz Jan Bielecki.

Wideo Sara James - Somebody - LIVE - Poland 🇵🇱 - Junior Eurovision 2021

Nasza wokalistka zaliczana była do faworytek całego konkursu, obok m.in. przedstawicielki Armenii - Maleny.

Sara James ostatecznie zajęła drugie miejsce podczas konkursu Eurowizji Junior, zdobywając 218 punktów (116 od jury i 102 od widzów). Lepsza okazała się jedynie właśnie wspomniana Malena z utworem "Qami Qami" ( sprawdź! ). Laureatka konkursu zdobyła w sumie 224 pkt. (115 od jury i 109 od widzów).

Wielu internautów zwróciło uwagę, że Malena otrzymała najwyższą notę od polskiego jury - 12 pkt. Tyle samo przyznała jej tylko Portugalia. Tymczasem ormiańskie jury przyznało Sarze James tylko jeden punkt. Z kolei dwunastki Polka zdobyła od jurorów z Niemiec i Irlandii.



Wideo Maléna - Qami Qami - LIVE - Armenia 🇦🇲 - Junior Eurovision 2021

Na swoim profilu na Instagramie Aleksander Sikora (komentował konkurs w TVP w parze z Markiem Sierockim) pokazał zdjęcie polskiej ekipy.

W skład jury oceniającego występy weszli Gromee (reprezentant Polski na dorosłej Eurowizji w 2018 r., dwukrotnie odpowiadał za piosenkę przewodnią na Eurowizji Junior), zwycięzca "The Voice of Poland" Krystian Ochman, reprezentantka Polski na Eurowizji Junior 2020 Ala Tracz, uczestniczka "The Voice Kids" Carla Fernandes oraz finalista programu "Szansa na Sukces. Eurowizja Junior 2021" Miłosz Świetlik Skierski.

