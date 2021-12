Przypomnijmy, że Eurowizja Junior 2021 odbędzie się w niedzielę (początek od godz. 16) w La Seine Musicale w Boulogne-Billancourt, położonym ok. 10 km od centrum Paryża. Reprezentująca Polskę Sara James wystąpi z piosenką "Somebody" jako trzecia.



Na czwartek i piątek zaplanowano drugą rundę prób, które będą mogli podglądać dziennikarze zgromadzeni na miejscu w Paryżu.



Eurowizja Junior 2021 - kiedy rusza głosowanie?

W piątek o godzinie 20:00 rozpocznie się także internetowe głosowanie, a tego dnia organizatorzy planują także konferencję prasową z udziałem przedstawicieli francuskiej telewizji i Europejskiej Unii Nadawców. Sobota to czas prób generalnych przed konkursem, kiedy to reprezentanci wystąpią w ustalonej kolejności startowej. Sobotnią próbę ocenią również jurorzy, którzy będą mieć 50% wpływu na końcowe wyniki konkursu.

Na instagramowym profilu Sary James możemy zobaczyć, jak wygląda przygotowanie wokalistki do występu. Obok niej uwija się kilka osób z ekipy, które pomagają jej z makijażem i włosami.

"Tak właśnie to robimy" - głosi podpis pod wideo, a jako muzyczny podkład słyszymy piosenkę "Somebody".

Zobacz, jak wyglądają przygotowania Sary James!

Trwające kilkadziesiąt sekund wideo z próby Sary James jest najpopularniejsze na oficjalnym kanale Eurowizji Junior - ma już ponad 210 tys. odsłon i ponad 1200 komentarzy.



Eurowizja Junior 2021 - Sara James po pierwszej próbie [WIDEO]

Na scenie 13-letnia Sara James wystąpi w towarzystwie pięciu tancerek - ich choreografię specjalnie przygotował Agustin Egurrola i jego Egurrola Dance Studio.

Serwis eurowizja.org informuje, że na wizualizacjach zobaczymy m.in. wielkie drzewo na mieniącym się, różnokolorowym tle czy kulę ziemską. Wszystko, co widzimy na zdjęciach jest utrzymane w spójnej kolorystyce, będącej połączeniem różu, fioletu i granatu.

Za kreację dla polskiej wokalistki odpowiada Atelier Renata Potrzeba.



Sara James (a właściwie Sara Egwu-James) we wrześniu wygrała eliminacje do Eurowizji Junior, które odbywały się w ramach programu "Szansa na sukces". 13-letnia wokalistka, która w przeszłości wygrała również "The Voice Kids", do Paryża pojedzie z piosenką "Somebody". Tegoroczny konkurs odbywa się we Francji z powodu zwycięstwa pochodzącej stamtąd Valentiny i jej piosenki "J'imagine".



W tym roku w konkursie wystąpią przedstawiciele 19 krajów. To znaczny wzrost liczby uczestników w stosunku do roku poprzedniego, kiedy w stawce było zaledwie 12 państw. Polskę reprezentować będzie laureatka ostatniej edycji programu "The Voice Kids" - Sara James. W konkursie wykona ona piosenkę "Somebody" ( sprawdź! ).

Eurowizja Junior 2021 i piosenka "Somebody"

Przypomnijmy, że Polska dwukrotnie triumfowała w tym konkursie za sprawą Roksany Węgiel (2018) i Viki Gabor (2019).

Wśród autorów piosenki "Somebody" są m.in. Patryk Kumór, Dominic Buczkowski-Wojtaszek i Jan Bielecki. Pierwsza dwójka ma na swoim koncie m.in. eurowizyjny przebój "Superhero" Viki Gabor. Ich piosenki wykonywali m.in. Marta Gałuszewska, Michał Szczygieł, Zuza Jabłońska, Alicja Szemplińska, Marcin Maciejczak czy Kayah z Viki Gabor ("Ramię w ramię").

Sara Egwu-James - kim jest?

13-letnia wokalistka pochodzi z Ośna Lubuskiego. Jej rodzicami są Arleta Dancewicz (absolwentka teologii na UAM w Poznaniu) i mający nigeryjskie korzenie John James, wokalista znany m.in. z programów "Bitwa na głosy" i "X-Factor" (skończył studia w Polsce). John James występuje w duecie Loui & John. Duet stworzył m.in. własną wersję wielkiego przeboju Stinga "Englishman in New York". Ta propozycja spotkała się z dużym uznaniem słuchaczy. Muzyk pokazał się również w odcinku "Dzień Dobry TVN".

Tomson i Barona z Sarą Egwu-James

Obecnie nastolatka uczy się w Szkole Podstawowej w Ośnie, a ponadto uczęszcza również do Szkoły Muzycznej I stopnia w Słubicach. Talent wokalny szlifuje w Miejskim Ośrodku Kultury SMOK w Słubicach u Edyty Kręgiel.