W Paryżu Polskę reprezentować będzie niezwykle utalentowana 13-letnia wokalistka, Sara Egwu James, która podczas występu w centrum La Seine Musicale zaśpiewa piosenkę "Somebody".

"Somebody" to utwór napisany specjalnie dla Sary na Eurowizję Junior 2021 przez znany i ceniony zespół autorów w składzie: Patryk Kumór, Tom Martin, Dominik Buczkowski-Wojtaszek oraz Jan Bielecki.

To, które miejsce zajmie Sara James na Eurowizji Junior zależy zarówno od widzów, jak i od jurorów, których głosy będą stanowić po 50 procent wszystkich punktów. Pierwsza tura głosowania online ruszyła 17 grudnia o godzinie 20:00 i potrwa aż do rozpoczęcia wielkiego finału. Ta część głosowania zakończyła się o 15:59.

Ponowne głosowanie rozpocznie się, gdy zakończy się występ ostatniego uczestnika Eurowizji Junior i potrwa mniej więcej kwadrans.

Po zsumowaniu głosów, poznamy zwycięzcę 19. Konkursu Piosenki Eurowizji Junior. Jurorzy swoje głosy oddawali podczas próby generalnej w sobotę.

Konkurs komentują w TVP Aleksander Sikora i Marek Sierocki, czyli duet, który w tym roku relacjonował "dorosły" Konkurs Piosenki Eurowizji.



Na scenie 13-letnia Sara James wystąpi w towarzystwie pięciu tancerek - ich choreografię specjalnie przygotował Agustin Egurrola i jego Egurrola Dance Studio.

Jak głosować na Sarę James? Sprawdź!

Sara James zdradza, jak czuje się przed wielkim koncertem

Wokalistka oceniając swój występ i tego, jak będzie wyglądał w rozmowie z eurowizja.org użyła słowa "magiczny".

"Jest pięknie! Są piękne wizuale, bardzo ładna kolorystyka. Tancerki są genialne, jest piękna choreografia... I moja sukienka też jest piękna" - komentuje. Wokalistka opowiadając o swojej piosence przyznała, że jej motywem przewodnim jest apel, aby się nie załamywać i nie poddawać.

"Do finału zostały ostatnie minuty, pamiętajcie żeby zagłosować ponownie po wszystkich występach! Możecie głosować na Polskę! Eurowizja Junior 2021 - jestem gotowa! Sam pobyt tutaj to dla mnie wielki sukces!" - napisała Sara James na Instagramie.



Eurowizja Junior2021: transmisja. Gdzie oglądać Eurowizję Junior?

Finał konkursu z Sarą James można obejrzeć w TVP1. Występy uczestników na żywo można również zobaczyć na oficjalnym kanale YouTube - Junior Eurovision Song Contest.

Eurowizja Junior 2021: Kolejność występów w finale. Kiedy Sara Egwu James?

Fanów Eurowizji Junior zastanawia nie tylko to, kiedy, gdzie i o której godzinie wystąpi Sara James, ale również to, w jakiej kolejności zaśpiewają uczestnicy z poszczególnych krajów.

Oto kolejność występów na Eurowizji Junior 2021:

1. Niemcy - Pauline - "Imagine Us"

2. Gruzja - Nikoloz Kajaia - "Let's Count The Smiles"

3. Polska - Sara James - "Somebody"

4. Malta - Ike & Kaya - "My Home"

5. Włochy - Elisabetta Lizza - "Specchio (Mirror On The Wall)"

6. Bułgaria - Denislava i Martin - "Voice Of Love"

7. Rosja - Tanja Mieżencewa - "Mon Ami"

8. Irlandia - Maiú Levi Lawlor - "Saor (Disappear)"

9. Armenia - Maléna - "Qami Qami"

10. Kazachstan - Alinur Hazmin i Beknur Żunibekuły - "Ертегіәлемі (Fairy World)"

11. Albania - Anna Gjebrea - "Stand By You"

12. Ukraina - Ołena Usenko - "Ważil"

13. Francja - Enzo - "Tic Tac"

14. Azerbejdżan - Sona Azizowa - "One Of Those Days"

15. Holandia - Ayana - "Mata Sugu Aō Ne"

16. Hiszpania - Levi Díaz - "Reír"

17. Serbia - Jovana i Dunja - "Children's Eyes"

18. Macedonia Północna - Dajte Muzika - "Green Forces"

19. Portugalia - Simão Oliveira - "O Rapaz".