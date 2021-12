Już za kilka dni poznamy zwycięzcę Eurowizji Junior 2021, więc fani zastanawiają się, gdzie i kiedy oglądać wielki finał 19. Konkursu Piosenki Eurowizji Junior, który odbędzie się we Francji?

W Paryżu Polskę reprezentować będzie niezwykle utalentowana 13-letnia wokalistka, Sara Egwu James, która podczas występu w centrum La Seine Musicale zaśpiewa piosenkę "Somebody". Jak sobie poradzi?

Sara Egwu-James o udziale w Eurowizji Junior

To, które miejsce zajmie Sara James na Eurowizji Junior zależy zarówno od widzów, jak i od jurorów, których głosy będą stanowić po 50 procent wszystkich punktów. Pierwsza tura głosowania online rusza już 17 grudnia o godzinie 20:00 i potrwa aż do rozpoczęcia wielkiego finału. Ta część głosowania zakończy się o 15:59.

Ponowne głosowanie rozpocznie się, gdy zakończy się występ ostatniego uczestnika Eurowizji Junior i potrwa mniej więcej kwadrans.

Po zsumowaniu głosów, poznamy zwycięzcę 19. Konkursu Piosenki Eurowizji Junior. Czy wygra Sara James, która jest przecież typowana jako jedna z faworytek?

Transmisja Eurowizji Junior będzie dostępna zarówno online, jak i w telewizji. Gdzie i kiedy oglądać Eurowizję Junior? O której godzinie rozpocznie się wielki finał konkursu? Kiedy Sara James? Oto kolejność występów na Eurowizji Junior.

Eurowizja Junior2021: transmisja. Gdzie oglądać Eurowizję Junior?

Polscy fani Eurowizji Junior nie muszą się martwić, bo finał konkursu z Sarą James będzie można obejrzeć na kanale TVP1. Występy uczestników na żywo będzie można również zobaczyć na oficjalnym kanale YouTube - Junior Eurovision Song Contest.

Eurowizja Junior 2021: kiedy Eurowizja Junior w telewizji i internecie?

Eurowizja Junior rozpocznie się o godzinie 16:00.

Eurowizja Junior 2021: Kolejność występów w finale. Kiedy Sara Egwu James?

Fanów Eurowizji Junior zastanawia nie tylko to, kiedy, gdzie i o której godzinie wystąpi Sara James, ale również to, w jakiej kolejności zaśpiewają uczestnicy z poszczególnych krajów.

Oto kolejność występów na Eurowizji Junior 2021:

1. Niemcy – Pauline – "Imagine Us"

2. Gruzja – Nikoloz Kajaia – "Let's Count The Smiles"

3. Polska – Sara James – "Somebody"

4. Malta – Ike & Kaya – "My Home"

5. Włochy – Elisabetta Lizza – "Specchio (Mirror On The Wall)"

6. Bułgaria – Denislava i Martin – "Voice Of Love"

7. Rosja – Tanja Mieżencewa – "Mon Ami"

8. Irlandia – Maiú Levi Lawlor – "Saor (Disappear)"

9. Armenia – Maléna – "Qami Qami"

10. Kazachstan – Alinur Hazmin i Beknur Żunibekuły – "Ертегіәлемі (Fairy World)"

11. Albania – Anna Gjebrea – "Stand By You"

12. Ukraina – Ołena Usenko – "Ważil"

13. Francja – Enzo – "Tic Tac"

14. Azerbejdżan – Sona Azizowa – "One Of Those Days"

15. Holandia – Ayana – "Mata Sugu Aō Ne"

16. Hiszpania – Levi Díaz – "Reír"

17. Serbia – Jovana i Dunja – "Children's Eyes"

18. Macedonia Północna – Dajte Muzika – "Green Forces"

19. Portugalia – Simão Oliveira – "O Rapaz".

Sara James zaśpiewa jako trzecia. Lepiej nie spóźnić się zatem na transmisję Konkursu Piosenki Eurowizji Junior, aby nie przegapić występu polskiej reprezentantki!

Trzymamy mocno kciuki za Sarę Egwu James.

Czy uda jej się powtórzyć sukces Roksany Węgiel i Viki Gabor, a tym samym przynieść Polsce trzecie zwycięstwo na Eurowizji Junior?

