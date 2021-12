Przypomnijmy, że 19 grudnia w Paryżu odbędzie się finał Eurowizji Junior 2021. Polskę reprezentuje 13-letnia Sara James z piosenką "Somebody".

Polka stawiana jest w gronie faworytów do zwycięstwa w konkursie. Jej główną konkurentką jest reprezentantka Armenii, Malena z utworem "Qami Qami". Inni na zwycięzcę typują także m.in. Enzo z utworem "Tic tac".

Teledysk do utworu w ciągu trzech tygodni obejrzano prawie 320 tysięcy razy. Dla porównania klip do piosenki Sary James w ciągu dwóch miesięcy zdobył 2,1 miliona wyświetleń.



Kim jest Enzo? Francuz wygra Eurowizję Junior 2021?

Enzo Hilaire urodził się w 2008 roku. Jest ogromnym fanem Eurowizji - ogląda ją odkąd pamięta, a występ w tej edycji konkursu to spełnienie jego największych marzeń. Poza muzyką chłopiec uwielbia podróże - choć nie musiał daleko jechać na finał w Paryżu, to chciałby, by Eurowizja otworzyła mu drzwi do wielkiej kariery.



"Już jako dziecko śpiewałem i tańczyłem w moim salonie. Mój brat dostał na Gwiazdkę gitarę, pożyczyłem ją od niego i to mój ojciec nauczył mnie na niej grać" - mówi o swoich muzycznych początkach Enzo. Nad jego karierą czuwają rodzice - pod ich okiem Enzo pisze, produkuje i montuje własne teledyski. Niektóre mają setki tysięcy wyświetleń miesięcznie w serwisie YouTube. Chłopiec chce powtórzyć ubiegłoroczny sukces Valentiny i spowodować, że kolejna Eurowizja Junior także odbędzie się we Francji.

