Eurowizja Junior 2021: Ceremonia otwarcia odwołana! Co dalej z konkursem?

Eurowizja Junior 2021 odbędzie się w Boulogne-Billancourt pod Paryżem, choć w oficjalnej komunikacji posługuje się nazwą Paryż. To efekt wygranej pochodzącej z Francji Valentiny z piosenką "J'imagine" w Warszawie, gdzie odbyła się poprzednia edycja.



W tym roku w konkursie wystąpią przedstawiciele 19 krajów. To znaczny wzrost liczby uczestników w stosunku do roku poprzedniego, kiedy w stawce było zaledwie 12 państw.

Polskę reprezentować będzie laureatka ostatniej edycji programu "The Voice Kids" - Sara James. W konkursie wykona ona piosenkę "Somebody" ( sprawdź! ).



"Powiem szczerze, że to, co się wydarzyło, to jest po prostu magia. Ja dalej nie mogę w to uwierzyć i podejrzewam, że będę jeszcze ochłaniać z emocji przez bardzo, bardzo długi czas" - mówiła agencji Newseria Lifestyle młoda wokalistka.



Uczestniczka programu od początku była faworytką eliminacji. Internauci podkreślali, że nie ma sobie równych. Zapewnia jednak, że nie poddała się presji, odrzuciła stres i skupiła się wyłącznie na tym, żeby jej występ był na jak najwyższym poziomie.



Clip Sara Egwu-James Somebody - Poland 🇵🇱 - Junior Eurovision 2021

Eurowizja Junior 2021 - ceremonia otwarcia odwołana

Organizatorzy właśnie ogłosili, że względu na pandemię koronawirusa ceremonia otwarcia konkursu (13 grudnia) połączona z prezentacją uczestników przed publicznością nie odbędzie się w tradycyjnej formie. Tym razem zostanie to zorganizowane w formie wirtualnej, a całość będzie można zobaczyć w sieci na kanale Junior Eurovision Song Contest.

Eurowizja Junior 2021 i piosenka "Somebody"

Przypomnijmy, że Polska dwukrotnie triumfowała w tym konkursie za sprawą Roksany Węgiel (2018) i Viki Gabor (2019).

Wśród autorów piosenki "Somebody" są m.in. Patryk Kumór, Dominic Buczkowski-Wojtaszek i Jan Bielecki. Pierwsza dwójka ma na swoim koncie m.in. eurowizyjny przebój "Superhero" Viki Gabor. Ich piosenki wykonywali m.in. Marta Gałuszewska, Michał Szczygieł, Zuza Jabłońska, Alicja Szemplińska, Marcin Maciejczak czy Kayah z Viki Gabor ("Ramię w ramię").

Sara Egwu-James - kim jest?

13-letnia wokalistka pochodzi ze Słubic. Jej rodzicami są Arleta Dancewicz (absolwentka teologii na UAM w Poznaniu) i mający nigeryjskie korzenie John James, wokalista znany m.in. z programów "Bitwa na głosy" i "X-Factor" (skończył studia w Polsce). John James występuje w duecie Loui & John. Duet stworzył m.in. własną wersję wielkiego przeboju Stinga "Englishman in New York". Ta propozycja spotkała się z dużym uznaniem słuchaczy. Muzyk pokazał się również w odcinku "Dzień Dobry TVN".

Obecnie nastolatka uczy się w Szkole Podstawowej w Ośnie, a ponadto uczęszcza również do Szkoły Muzycznej I stopnia w Słubicach. Talent wokalny szlifuje w Miejskim Ośrodku Kultury SMOK w Słubicach u Edyty Kręgiel.