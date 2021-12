Przypomnijmy, że 19 grudnia w Paryżu odbędzie się finał Eurowizji Junior 2021. Polskę reprezentuje 13-letnia Sara James z piosenką "Somebody".

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Alicja Tracz o powrocie do szkoły po wygranej w programie "Szansa na sukces. Eurowizja Junior 2020" INTERIA.PL Polka stawiana jest w gronie faworytów do zwycięstwa w konkursie. Jej główną konkurentką jest reprezentantka Armenii, Malena z utworem "Qami Qami". Inni na zwycięzcę typują także m.in. Annę Gjebreę z utworem "Stand By You".

Teledysk do utworu w ciągu trzech tygodni obejrzano prawie 380 tysięcy razy. Dla porównania klip do piosenki Sary James w ciągu dwóch miesięcy zdobył 2,1 miliona wyświetleń.



Clip Sara Egwu-James Somebody - Poland 🇵🇱 - Junior Eurovision 2021

Kim jest Anna Gjebrea? Albanka wygra Eurowizję Junior 2021?

Anna ma 12 lat i bardzo interesuje się sztuką. Pochodzi z Tirany, gdzie mieszka z rodzicami i żółwiem domowym o imieniu Tasha. W wolnym czasie lubi oglądać międzynarodowe konkursy muzyczne, takie jak Eurowizja Junior, X Factor czy The Voice. Dzięki nim dowiaduje się więcej o różnych krajach i ludziach, którzy w nim żyją - poznaje też lokalne, popularne utwory.



Świat show-businessu to codzienność dla Anny - jej ojciec, Ardit, jest gospodarzem i producentem "E Diela Shqiptare" - bardzo popularnego cotygodniowego programu telewizyjnego w Albanii. Oprócz pięknego głosu, Anna jest też pianistką i ma wielką nadzieję, że uda jej się pójść w ślady ojca i zrobić karierę na scenie.

Clip Anna Gjebrea Anna Gjebrea - Stand By You - Albania 🇦🇱 - Official Music Video - Junior Eurovision 2021

