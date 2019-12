Viki Gabor zaniedbała szkołę przez Eurowizję Junior. Jakie ma plany?

Zaledwie 12-letnia Wiktoria Gabor ma na swoim koncie ogromny sukces. Wygrała tegoroczną edycję Eurowizji Junior. Jednak od konkursu minęły już prawie dwa tygodnie, dlatego nastolatka musi wrócić do rzeczywistości.

12-letnia wokalistka, pomimo tego, że ma okazję zrobić międzynarodową karierę, musi pamiętać także o edukacji.

Jak przyznała w swoim wpisie na Instagramie, od finału Eurowizji Junior Viki Gabor nie była jeszcze ani w domu, ani w szkole.

"Nie mogę uwierzyć w to, jak szybko mijają mi dni! Dziś, po raz pierwszy od finału @junioreurovisionofficial, wracam do domu! Już nie mogę się doczekać aż zobaczę swoich przyjaciół i wrócę do szkoły" - napisała na swoim profilu.

Poinformowała także, jakie ma plany na najbliższe dni.

"Jak najszybciej nadrobić zaległości, by być na bieżąco z materiałem" - zapewniła młoda piosenkarka.

Wiktoria Gabor to wokalistka mieszkająca w Krakowie. Szerszej publiczności dała się poznać w drugiej edycji "The Voice Kids", gdzie pod opieką Barona i Tomsona doszła do finału. W ostatnim odcinku na żywo wykonała swój singel "Time" ( sprawdź! ), który stał się sporym przebojem (ponad 2,8 mln odsłon).

29 września wygrała finałowy odcinek "Szansy na sukces". Po pokonaniu 12-letniej Gabrieli Katzer i 11-letniej Nikoli Fiedor została wybrana reprezentantką Polski na Eurowizję Junior 2019. W programie każda nich razem ze swoimi mentorami zaśpiewała cover i piosenkę, z którą będzie chciała wystąpić na Eurowizji. Wiktoria wystąpiła z zespołem Blue Cafe, Nikola z Majką Jeżowską, a Gabriela z Papa D.

Kolejno na scenie wystąpiły Nikola Fiedor ("A ja wolę moją mamę"), Viki Gabor ("Zapamiętaj") i Gabriela Katzer ("Maxi Singiel"). W drugiej rundzie finalistki już samodzielnie wykonywały łączące język polski i angielski premierowe piosenki napisane specjalnie na konkurs: "On My Way" (Gabriela Katzer, sprawdź! ), "Superhero" (Viki Gabor, sprawdź! ) i "Bubbles In My Head" (Nikola Fiedor, sprawdź! ).

Gabor urodziła się w Niemczech, wychowywała się w Wielkiej Brytanii, a później wraz z rodziną przeprowadziła się do krakowskiej Nowej Huty. Jak mówi sama Viki, talent odziedziczyła po rodzicach, którzy są pochodzenia romskiego. Podobno wdała się w tatę, który tak jak ona lubi nowoczesne brzmienia.

Na Eurowizji wykonała piosenkę "Superhero". Autorami przeboju są: Patryk Kumór i Lanberry - którzy napisali również tekst do utworu "Anyone I Want To Be" Roksany Węgiel (zwycięska piosenka z Eurowizji Junior 2018) - oraz Dominic Buczkowski-Wojtaszek.

Polka była najlepsza w głosowaniu widzów i druga w głosowaniu juniorów. W skład polskiego jury weszli Piotr Kupicha, lider pochodzącego z Katowic zespołu Feel, urodzona w Bytomiu Kasia Moś - reprezentantka Polski na "dorosłej" Eurowizji w 2017, jej brat - muzyk Orkiestry Aukso Mateusz Moś oraz dziecięce gwiazdy programu "The Voice Kids": laureatka drugiej edycji Ania AniKa Dąbrowska (z drużyny Cleo) oraz finalista tej samej odsłony - Paweł Szymański (z ekipy Dawida Kwiatkowskiego).

Polka na scenie pojawiła się jako jedenasta. Ubranej w błyszczący strój Viki Gabor na scenie towarzyszyli tancerze oraz chłopiec i dziewczynka, którzy prezentowali piosenkę "Superhero" w języku migowym. "Dużo dzieci ogląda Eurowizję i nie wiedzą o co chodzi, więc chciałabym wytłumaczyć, o czym jest piosenka i zrobić coś miłego dla nich, a nikt tego wcześniej nie zrobił" - podkreślała Viki Gabor.

Na ekranach podczas występu Viki Gabor widzieliśmy topniejące lodowce. Oprawa nawiązywała do problemu poruszanego w piosence, czyli do zmian klimatu. Elementem scenografii był zegar odmierzający czas do... katastrofy klimatycznej.

Polska zdobyła łącznie 278 punktów (112 w głosowaniu jurorów, a w głosowaniu widzów - 166). Na drugim miejscu uplasował się Kazachstan (Jeżhan Maksim), a na trzecim Hiszpania (Melani García). "Trzeba wierzyć w siebie i mieć dobry zespół. Nadal nie mogę uwierzyć w to, co się stało" - przyznała w pierwszym wywiadzie, zaraz po zwycięstwie. Dodała, że wszyscy uczestnicy są superbohaterami. "Będę płakać z radości do końca mojego życia" - powiedziała na koniec Gabor.

Wygranej na Eurowizji Junior Viki Gabor pogratulował prezydent Andrzej Duda.

"Wielkie brawa, gratulacje i podziękowania dla Wiktorii Viki Gabor za wspaniały sukces i piękne reprezentowanie Polski w konkursie Eurowizji Junior. Roksana Węgiel dała świetny przykład i zyskała godną Następczynię na europejskiej scenie juniorskiej. Brawo! Super!" - napisał prezydent Polski.

Prezes TVP Jacek Kurski gratulując Wiktorii na konferencji prasowej ocenił, że wygrała "w olśniewającym stylu", a jej występ był "na światowym poziomie". Zadeklarował, że TVP będzie się ubiegała o organizację kolejnej edycji Eurowizji Junior. Viki zapytana, jakie miasto powinno w 2020 roku być gospodarzem konkursu, odpowiedziała, że widziałaby imprezę w Krakowie lub Warszawie.

Jacek Kurski w rozmowie z Edytą Lewandowską we "Wiadomościach TVP" zdradził również, że Viki Gabor będzie pierwszą gwiazdą tegorocznego Sylwestra w Zakopanem.

Eurowizja Junior 2019 odbyła się w Polsce dzięki wygranej Roksany Węgiel w ubiegłorocznym konkursie (odbył się w Mińsku na Białorusi) z piosenką "Anyone I Want to Be".



Viki Gabor obecnie na Instagramie obserwuje ponad 272 tys. fanów.