Viki Gabor po zwycięstwie na Eurowizji Junior 2019. Co powiedziała podczas pierwszego wywiadu?

Mateusz Szymkowiak przeprowadził na scenie pierwszy wywiad z Viki Gabor po jej zwycięstwie na Eurowizji Junior 2019. "Będę płakać z radości do końca życia" – stwierdziła.

Viki Gabor wygrała Eurowizję Junior 2019 /Piętka Mieszko / AKPA

12-letnia Viki Gabor na tegorocznej Eurowizji Junior organizowanej w Gliwicach zaprezentowała się z piosenką "Superhero". Jej autorami są Lanberry, Patryk Kumór oraz Dominic Buczkowski-Wojtaszek.

Reklama

Polka na scenie pojawiła się jako jedenasta. Ubranej w błyszczącej strój Viki Gabor na scenie towarzyszyli tancerze oraz chłopiec, który prezentował piosenkę "Superhero" w języku migowym.

Na ekranach podczas występu Viki Gabor widzieliśmy topniejące lodowce. Oprawa nawiązywała do problemu poruszanego w piosence, czyli do zmian klimatu. Elementem scenografii był zegar odmierzający czas do... katastrofy klimatycznej.

Wideo Poland 🇵🇱 - Viki Gabor - Superhero - LIVE - Junior Eurovision 2019

Sprawdź tekst utworu "Superhero" w serwisie Teksciory.pl!

W głosowaniu jurorów Polska zdobyła 112 punktów, zajmując drugie miejsce. W głosowaniu widzów Viki Gabor zdobyła 166 punktów, a łącznie 278, co dało naszemu krajowi drugie zwycięstwo w historii. Drugie zdobył Kazachstan (Jeżhan Maksim), a trzecie Hiszpania (Melani García).

Krótko po zwycięstwie Viki Gabor pojawiła się ponownie na scenie, aby porozmawiać z Mateuszem Szymkowiakiem z TVP. Zwyciężczyni Eurowizji stwierdziła, iż kluczowe jest poparcie od fanów.

"Trzeba wierzyć w siebie i mieć dobry zespół. Nadal nie mogę uwierzyć w to, co się stało" - przyznała. Dodała, że wszyscy uczestnicy są superbohaterami.



Viki Gabor podczas finału Eurowizja Junior 2019! Zobacz zdjęcia 1 / 14 Viki Gabor podczas finału Eurowizji junior Źródło: East News Autor: Łukasz Kalinowski udostępnij

"Będę płakać z radości do końca mojego życia" - powiedziała na sam koniec Gabor.

Następnie wokalistka udała się na konferencję prasową, gdzie powiedziała m.in., że przyszłoroczny zwycięzca będzie musiał być dumny z tego, że jest wygrany. Dodała też, że nadal nie wierzy w to, co się stało.



Zapytana, jakie miasto powinno w 2020 roku być gospodarzem Eurowizji Junior, odpowiedziała, że widziałaby imprezę w Krakowie lub Warszawie.