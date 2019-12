Viki Gabor: Hejt po wygranej w Eurowizji Junior 2019. Prokurator ruszy do akcji?

Zwycięstwo Viki Gabor w Eurowizji Junior 2019 nie wszystkim przypadło do gustu - w internecie pojawiło się sporo obelg i rasistowskich wpisów na temat pochodzenia 12-latki.

Viki Gabor podczas występu na Eurowizji Junior 2019 w Gliwicach AKPA

Wiktoria Viki Gabor to 12-letnia wokalistka mieszkająca w Krakowie. Szerszej publiczności dała się poznać w drugiej edycji "The Voice Kids", gdzie pod opieką Barona i Tomsona doszła do finału. W ostatnim odcinku na żywo wykonała swój singel "Time" ( sprawdź! ), który stał się sporym przebojem (ponad 2,8 mln odsłon).

Wideo Poland 🇵🇱 - Viki Gabor - Superhero - LIVE - Junior Eurovision 2019

29 września wygrała finałowy odcinek "Szansy na sukces". Po pokonaniu 12-letniej Gabrieli Katzer i 11-letniej Nikoli Fiedor została wybrana reprezentantką Polski na Eurowizję Junior 2019.

Konkurs odbył się w Gliwicach - to efekt wygranej Roksany Węgiel w 2018 r.

Na Eurowizji Viki Gabor wykonała piosenkę "Superhero". Autorami przeboju są: Patryk Kumór i Lanberry - którzy napisali również tekst do utworu "Anyone I Want To Be" Roksany Węgiel (zwycięska piosenka z Eurowizji Junior 2018) - oraz Dominic Buczkowski-Wojtaszek.

Viki Gabor była najlepsza w głosowaniu widzów i druga w głosowaniu juniorów. W skład polskiego jury weszli Piotr Kupicha, lider pochodzącego z Katowic zespołu Feel, urodzona w Bytomiu Kasia Moś - reprezentantka Polski na "dorosłej" Eurowizji w 2017, jej brat - muzyk Orkiestry Aukso Mateusz Moś oraz dziecięce gwiazdy programu "The Voice Kids": laureatka drugiej edycji Ania AniKa Dąbrowska (z drużyny Cleo) oraz finalista tej samej odsłony - Paweł Szymański (z ekipy Dawida Kwiatkowskiego).

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Wiktoria Gabor w "The Voice Kids" TVP

Polka na scenie pojawiła się jako jedenasta. Ubranej w błyszczący strój Viki Gabor na scenie towarzyszyli tancerze oraz chłopiec i dziewczynka, którzy prezentowali piosenkę "Superhero" w języku migowym.

"Dużo dzieci ogląda Eurowizję i nie wiedzą o co chodzi, więc chciałabym wytłumaczyć, o czym jest piosenka i zrobić coś miłego dla nich, a nikt tego wcześniej nie zrobił" - podkreślała Viki Gabor.

Na ekranach podczas występu Viki Gabor widzieliśmy topniejące lodowce. Oprawa nawiązywała do problemu poruszanego w piosence, czyli do zmian klimatu. Elementem scenografii był zegar odmierzający czas do... katastrofy klimatycznej.

Po wygranej 12-letniej Polki w mediach społecznościowych pojawiły się nienawistne komentarze dotyczące pochodzenia wokalistki.

Gabor urodziła się w Niemczech, wychowywała się w Wielkiej Brytanii, a później wraz z rodziną przeprowadziła się do krakowskiej Nowej Huty. Jak mówi sama Viki, talent odziedziczyła po rodzicach, którzy są pochodzenia romskiego. Podobno wdała się w tatę, który tak jak ona lubi nowoczesne brzmienia.

Na facebookowym profilu Ośrodka Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych czytamy, że przygotowuje on pierwsze zawiadomienia w sprawie znieważających komentarzy.

"OSTRZEGAMY WSZYSTKICH RASISTÓW - BĘDZIEMY BEZWZGLĘDNI W UJAWNIANIU WASZYCH PRZESTĘPSTW WOBEC VIKI GABOR" - czytamy.

Za nienawistne wpisy grożą do 2 lat więzienia.

Viki Gabor obecnie na Instagramie obserwuje ponad 250 tys. fanów - od wygranej w Gliwicach przybyło ich ponad 70 tys.