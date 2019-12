TVP zwolniła menedżera, który wstawił "Silesia" zamiast "Polska" do logo Eurowizji Junior

Telewizja Polska w tym roku organizowała Eurowizję Junior. W logotypie konkursu znalazło się hasło "Share the Joy" (z ang. "Dziel się radością"), nazwa show oraz miejsce jego organizacji: Gliwice - Silesia 2019. Prezes TVP Jacek Kurski odniósł się do krytyki logo, podkreślając że osoba, która za nie odpowiadała, została zwolniona.

W tym roku gospodarzami i organizatorami wydarzenia była Europejska Unia Nadawców, Telewizja Polska oraz miasto Gliwice. Był to pierwszy konkurs Eurowizji Junior organizowany w Polsce od startu inicjatywy w 2003 roku. Wydarzenie było transmitowane przez publicznego nadawcę w Polsce oraz nadawców zagranicznych.



Finał 17. edycji konkursu odbywał się w niedzielę, 24 listopada. Po raz kolejny wygrała go Polka, Wiktoria "Viki" Gabor.



Hasłem tegorocznej edycji konkursu było "Share The Joy" ("Dziel się radością"). Natomiast w logo konkursu znalazł się latawiec jako symbol wolności i lekkości. W grafice oprócz nazwy Junior Eurovision Song Contest dodana była także informacja "Gliwice - Silesia 2019". Spotkało się to z krytyką niektórych osób, które zwracały uwagę, że nie było tam wzmianki, że widowisko odbywało się w Polsce.

Kurski: Pożegnałem osobę, która się na to zgodziła

Do tej krytyki odniósł się szef publicznego nadawcy Jacek Kurski w wywiadzie w nowym numerze "Sieci". Pytany o tę kwestię powiedział, że "jego też to raziło, ale takie mają kadry".

"Osobę na kierowniczym stanowisku, zresztą z bardzo wysokimi referencjami, która na coś takiego się zgodziła, pożegnałem i natychmiast zarządziłem zmianę. Nie wszędzie było to już niestety możliwe" - poinformował Jacek Kurski.

"Łyżka dziegciu w beczce miodu widać musi być zawsze, ale to nie zmienia mojej radości, że się udało. Radości tym większej, że zbudowaliśmy to od początku, do końca. Tu nie było nic: przez 11 lat, decyzją moich poprzedników, nie było Polski w tym konkursie, nie było tradycji, formatu, nawyku widzów. Jedną z pierwszych moich decyzji w 2016 roku był powrót do Eurowizji dziecięcej, w 2018 roku wygraliśmy ten konkurs" - dodał prezes TVP.

TVP zainteresowana organizacją Eurowizji Junior w przyszłym roku

Telewizja Polska jest zainteresowana organizacją Eurowizji Junior po tym, jak po raz kolejny konkurs ten wygrała Wiktoria Gabor. TVP ma zgłosić swoją kandydaturę. Zwycięstwo Polki daje taką możliwość, jednak nie jest to jednoznaczne z przyznaniem organizacji imprezy.



Telewizja Polska złoży jednak swoją aplikację i będzie się ubiegać o organizację wydarzenia po raz kolejny. Zgłosić miała się także Hiszpania (w tym roku zajęła 3. miejsce), więc Europejska Unia Nadawców będzie musiała rozstrzygnąć, który z tych krajów będzie gospodarzem. Gdyby to Telewizja Polska miała być współorganizatorem show, niewykluczone jest powtórzenie scenariusza z tego roku, czyli ponownie miałoby ono miejsce w Gliwicach.



