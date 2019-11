Eurowizja Junior 2019: Wypadek podczas prób. Rosjanin w szpitalu

W Gliwicach rozpoczęły się pierwsze próby uczestników przed niedzielnym konkursem Eurowizji Junior. Dramatem skończył się występ reprezentanta Rosji - 13-latek trafił do szpitala.

Reprezentanci Rosji na Eurowizję Junior 2019: Denberel Oorzhak i Tatyana Mezhentseva /LUKASZ KALINOWSKI / East News

Rosję na Eurowizji Junior w tym roku reprezentuje duet: 13-letni Denberel Oorzhak oraz 10-letnia Tatyana Mezhentseva.

Podczas pierwszej próby na eurowizyjnej scenie w Arenie Gliwice Denberel stracił przytomność. Pojawiły się doniesienia nawet o zatrzymaniu akcji serca.

"Na miejscu natychmiast została udzielona mu pomoc medyczna, zapewniona przez organizatorów. Denberel został następnie przewieziony do szpitala na dalsze badania, gdzie pozostanie przez dobę" - poinformowali organizatorzy.

Obecnie czuje się dobrze, jest pod opieką lekarzy i organizatorów.

"Teraz Denberell jest w szpitalu i dziś nikt nie może go zobaczyć. Najważniejsze, że żyje. Dziękujemy wszystkim, którzy martwią się i piszą słowa wsparcia!" - napisała Tatyana na swoim Instagramie.



Sytuacja wywołała dyskusję nad sensem organizacji dziecięcego konkursu o takiej randze. Fani twierdzą, że winą za wypadek nastolatka należy obarczyć osoby, które wywierały na nim presję, czyli m.in. członków delegacji telewizji rosyjskiej.

Nadawca rosyjski ma liczyć na wygraną lub wysokie miejsce, przez co zmusza duet młodych wokalistów do częstszych i intensywniejszych prób. To właśnie stres mógł doprowadzić do pogorszenia stanu zdrowia 13-latka.

Analogiczną sytuację można zaobserwować w przypadku reprezentanta Kazachstanu - Yerzhana Maksima. Chłopiec jest w swoim kraju gwiazdą, przez co wymaga się od niego perfekcji i posłuszeństwa.

W konkursie Eurowizji Junior 2019 wystąpią reprezentanci 19 krajów. Polskę będzie reprezentować Viki Gabor. 12-latka zaśpiewa utwór "Superhero".

Przypomnijmy, że tegoroczny konkurs odbędzie się 24 listopada w Arenie Gliwice. To efekt wygranej Roksany Węgiel w ubiegłorocznej Eurowizji dla Dzieci z piosenką "Anyone I Want to Be".

Eurowizję Junior poprowadzą Roksana Węgiel, Ida Nowakowska i Aleksander Sikora.

