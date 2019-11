Eurowizja Junior 2019: Reprezentant Australii ma polskich dziadków

Viki Gabor to nie jedyny uczestnik tegorocznej edycji Eurowizji Junior, który jest związany z naszym krajem. Polskie korzenie ma także reprezentant Australii, Jordan Anthony.

15-letni Jordan Anthony podczas ceremonii otwarcia zdradził, że ma polskiego korzenie. Dziadkowie nastolatka pochodzili z Zawiercia (śląskie). Rodzina jego mamy wyemigrowała do Australii przed wojną.

Chłopak przyznał także, że chciałby odwiedzić ich rodzinną miejscowość. Na tę prośbę zareagował siatkarski klub Aluron Virtu CMC Zawiercie. Pochodzący z Australii trener Mark Lebedew i rozgrywający Arshdeep "Arash" Dosanjh zaprosili Jordana na mecz.

Młody wokalista odwiedził Zawiercie w środę, 20 listopada. Wraz z rodziną zwiedził miasto i spotkał się z prezydentem, Łukaszem Konarskim. Na koniec nastolatek zasiadł na trybunach w zawierciańskiej hali, gdzie odbywał się mecz Aluronu przeciwko drużynie Caprum Lublin.

W przerwie meczu Jordan zaśpiewał "We Will Rise", który wykona podczas niedzielnego konkursu Eurowizji.

W konkursie Eurowizji Junior 2019 wystąpią reprezentanci 19 krajów. Australia bierze udział w konkursie dla dzieci od 2015 roku.

Polskę w konkursie będzie reprezentować Viki Gabor. 12-latka zaśpiewa utwór "Superhero" ( sprawdź! ). Autorami utworu są: Patryk Kumór i Lanberry, którzy napisali tekst do utworu "Anyone I Want To Be" Roksany Węgiel - oraz Dominic Buczkowski-Wojtaszek.

Młodej piosenkarce podczas występu będzie towarzyszyć piątka tancerzy. Jeden z nich będzie nawet pokazywał tekst utworu w języku migowym.

Za układy taneczne w klipie odpowiedzialni są tancerze Egurrola Dance Studio, pod przewodnictwem choreografa Artura Golca.

Kolorystyka sceny w trakcie przedstawienia będzie utrzymana w odcieniach niebieskiego. Na ekranach pojawią się motywy wodne i lodowce. Ta otoczka to nawiązanie do problemu zmian klimatycznych, o których traktuje "Superhero".

Viki Gabor pokaże się w limonkowym garniturze, na który naszyte są błyszczące trójkąty, imitujące lustro. Za kreację odpowiada Bartek Indyka, który wcześniej współpracował m.in. z Edytą Górniak i Margaret.

Eurowizja Junior w Polsce to efekt wygranej Roksany Węgiel w ubiegłorocznym konkursie (odbył się w Mińsku na Białorusi) z piosenką "Anyone I Want to Be" ( posłuchaj! ).

Viki Gabor uznawana jest za jedną z głównych faworytek - teledysk do piosenki "Superhero" na oficjalnym kanale Eurowizji Junior ma ponad 3,5 mln odsłon. Do tego wyniku nawet nie zbliżył się żaden z jej kontrkandydatów.

"Wygląda jak światowa gwiazda. Myślę, że Polska ponownie w tym roku jest jednym z najsilniejszych krajów" - to tylko jeden z zachwyconych wpisów od fana z Albanii.

Życzenia kolejnej wygranej dla Polski napływają także z wielu innych krajów, m.in. Węgier, Rosji, Armenii, Niemiec, Holandii, Gruzji, Portugalii i Chorwacji.



Fani Viki mobilizują do głosowania na 12-letnią finalistkę drugiej edycji "The Voice Kids".

To jedna z najważniejszych różnic pomiędzy dziecięcą a dorosłą wersją Eurowizji. Podczas Eurowizji Junior liczą się również głosy internautów, a poza tym można głosować na swojego reprezentanta.

Głosowanie na oficjalnej stronie Eurowizji Junior rusza już w piątek (22 listopada o godz. 20) i potrwa aż do końca wielkiego finału - 24 listopada. W pierwszym etapie, żeby zagłosować, należy zobaczyć występy z prób. Żeby głos był ważny, należy wybrać minimum trzy piosenki (maksimum pięć).



Drugi etap ruszy podczas finałowego koncertu - po zakończeniu wszystkich występów uczestników. Głosowanie potrwa wówczas ok. 15 minut - zasady są takie same, minimum trzy piosenki, maksimum pięć.

Głosy internetowe zostaną przeliczone na punkty.

Na wynik końcowy złożą się punkty od internautów oraz od jury w stosunku 50:50. Jury każdego kraju składa się z trójki profesjonalistów z branży muzycznej i dwójki dzieci.

W poniedziałek (18 listopada) podczas ceremonii otwarcia Eurowizji Junior w Katowicach odbyło się m.in. losowanie kolejności startowej - Viki Gabor zaśpiewa w środku stawki, jako 11. z kolei.

"To coś więcej niż konkurs piosenki. To dla was ogromna przygoda. Macie szansę na zaprezentowanie się na tej wielkiej scenie" - mówił prezes TVP Jacek Kurski bezpośrednio do uczestników oraz życzył wszystkim powodzenia.

Viki Gabor jest obywatelką świata - urodziła się w Niemczech, wychowywała w Wielkiej Brytanii, a jakiś czas temu zamieszkała z rodziną w Polsce, w Nowej Hucie. Muzyka gra w jej duszy od zawsze. Jak mówi sama Viki, talent odziedziczyła po rodzicach, którzy są pochodzenia romskiego. Podobno wdała się w tatę, który tak jak ona lubi nowoczesne brzmienia.

W drugiej edycji "The Voice Kids" trafiła do drużyny Tomsona i Barona i dotarła aż do finału. W ostatnim odcinku na żywo wykonała swój singel "Time", który stał się sporym przebojem (ponad 2,7 mln odsłon).

