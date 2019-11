Andrzej Duda skomentował zwycięstwo Viki Gabor na Eurowizji 2019

Prezydent Polski Andrzej Duda pogratulował na Twitterze Viki Gabor wygranej tegorocznej Eurowizji Junior.

Andrzej Duda pogratulował Viki Gabor /Damian Klamka / East News

12-letnia Viki Gabor na tegorocznej Eurowizji Junior organizowanej w Gliwicach zaprezentowała się z piosenką "Superhero". Jej autorami są Lanberry, Patryk Kumór oraz Dominic Buczkowski-Wojtaszek.

Viki Gabor podczas finału Eurowizja Junior 2019! Zobacz zdjęcia 1 / 14 Viki Gabor podczas finału Eurowizji junior Źródło: East News Autor: Łukasz Kalinowski udostępnij

Reklama

Polka na scenie pojawiła się jako jedenasta. Ubranej w błyszczącej strój Viki Gabor na scenie towarzyszyli tancerze oraz chłopiec, który prezentował piosenkę "Superhero" w języku migowym.

Na ekranach podczas występu Viki Gabor widzieliśmy topniejące lodowce. Oprawa nawiązywała do problemu poruszanego w piosence, czyli do zmian klimatu. Elementem scenografii był zegar odmierzający czas do... katastrofy klimatycznej.

Wideo Poland 🇵🇱 - Viki Gabor - Superhero - LIVE - Junior Eurovision 2019

Sprawdź tekst utworu "Superhero" w serwisie Teksciory.pl!

W głosowaniu jurorów Polska zdobyła 112 punktów, zajmując drugie miejsce. W głosowaniu widzów Viki Gabor zdobyła 166 punktów, a łącznie 278, co dało naszemu krajowi drugie zwycięstwo w historii. Drugie zdobył Kazachstan (Jeżhan Maksim), a trzecie Hiszpania (Melani García).

Wygranej na Eurowizji Junior Viki Gabor pogratulował prezydent Andrzej Duda.

"Wielkie brawa, gratulacje i podziękowania dla Wiktorii Viki Gabor za wspaniały sukces i piękne reprezentowanie Polski w konkursie Eurowizji Junior. Roksana Węgiel dała świetny przykład i zyskała godną Następczynię na europejskiej scenie juniorskiej. Brawo! Super!" - napisał prezydent Polski.