Witold Paszt nie żyje. Krzysztof Prusik uczcił jego pamięć podczas koncertu TVP!

Eurowizja 2022

W wieku 68 lat zmarł Witold Paszt. Wokalista Vox zmagał się z poważnymi komplikacjami po COVID-19. Telewizja Polska, z którą muzyk współpracował przy "The Voice Senior", zorganizowała specjalny hołd podczas koncertu eliminacji do Eurowizji. Na scenie pojawił się zwycięzca "The Voice Senior", Krzysztof Prusik, który w programie był podopiecznym gwiazdora.

Krzysztof Prusik w TVP w hołdzie Witoldowi Pasztowi /Piętka Mieszko / AKPA