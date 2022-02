Eliminacje do Eurowizji 2022 wygrał Krystian Ochman z piosenką "River", wyprzedzając Darię oraz zespół Unmute.

Podczas koncertu w TVP nie zabrakło gości specjalny. W studiu wystąpili m.in.: Rafał Brzozowski, Sara James, Viki Gabor oraz Kasia Moś.

Świetne wrażenie na widowni przed telewizorami ponownie zrobiła 14-letnia Gabor. Wokalistka na scenie wykonała własny utwór "Superheroes", z którym wygrała Eurowizję Junior w 2019 roku, a następnie przebój "Heroes" Mansa Zelmerlowa z Eurowizji 2016.



Widzowie TVP chcą Viki Gabor na Eurowizji w przyszłości

"Viki Gabor zmasakrowała wszystkich uczestników", "Dwa najlepsze występy wieczorem - Viki Gabor i Sara James", "Może nie wysyłajmy nikogo na Eurowizję dopóki Roksana Węgiel i Viki Gabor nie będą miały 18 lat", "Viki Gabor, która była gościnnym występem wypadła lepiej niż wszyscy razem wzięci" - czytamy w komentarzach na Twitterze.



Viki Gabor na Eurowizję? Tak odpowiadała na pytania o swój start

Warto wspomnieć, że uczestnik Eurowizji nie musi być pełnoletni. Według regulaminu konkursu w dniu finału wykonawcy muszą mieć skończone 16 lat.

Viki Gabor wielokrotnie była pytana o możliwość wystąpienia na dorosłej Eurowizji.

"To jest moim marzeniem, nie ukrywam. Fajnie byłoby wystąpić! W tym roku Rosja... Uwielbiam tę piosenkę, kawałek jest dobry. Tegoroczny konkurs był super. Pamiętam, jak siedziałam z babcią i w nocy oglądałyśmy Eurowizję. Występowałam w Junior i myślę, że fajnie byłoby, gdybym mogła wystąpić w tej dla dorosłych. Jest to jedno z moich marzeń" - mówiła w lipcu 2021 roku w rozmowie z Plotkiem.



W styczniu 2022 roku mówiła już natomiast tak:

"Chciałabym. Zależy z jaką piosenką bym musiała pojechać, bo jeżeli to by była jakaś piosenka narzucona, czy coś takiego, i nie w moim klimacie, tobym pewnie nie robiła tego, bo przede wszystkim też uczestnik musi się dobrze z tym czuć, z piosenką. Jeżeli by była spoko piosenka, fajny byłoby show, to z miłą chęcią".

Przypomnijmy, że Viki Gabor wiosną będzie gwiazdą programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo".