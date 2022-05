Diodato to włoski kompozytor, tekściarz i wokalista. W 2020 roku wygrał festiwal San Remo z utworem "Fai Rumore" i zmierzał po sukces na Eurowizję. Jego plany występu w Rotterdamie przerwała jednak pandemia koronawirusa.

Konkurs w 2020 roku został odwołany, a w 2021 roku Włosi - zgodnie z tradycją - wysłali na Eurowizję kolejnego zwycięzcę Eurowizji, którym został zespół Maneskin ( posłuchaj! ). Rockowa formacja z Rotterdamu wróciła ze zwycięstwem.

Wielkie szanse na sukces Diodato zostały więc zaprzepaszczone. W 2021 roku Włoch na Eurowizji reprezentują Mahmood i Blanco.

Diodato śpiewa "Fai Rumore" w Turynie

Organizatorzy Eurowizji zdecydowali się chociaż częściowo wynagrodzić zmarnowaną okazję wokalisty i pozwolili wystąpić mu ze swoją piosenką "Fai Rumore" w pierwszym półfinale wydarzenia.

Jak się okazało, Włoch wzruszył miliony widzów na całym świecie.

"Ten moment przejdzie do historii Eurowizji", "Absolutny hit. Nigdy wcześniej go nie słyszałem. Powinien wygrać w 2020 roku lub w tym, jeśli pozwoliliby na niego głosować", "Jedna z najlepszych piosenek w historii Eurowizji", "Mam ciarki na całym ciele", "Ten występ doprowadził mnie do łez" - czytamy pod jego występem na Youtube.



Wideo Diodato - Fai Rumore - First Semi-Final Interval - Eurovision 2022 - Turin