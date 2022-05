Kim są muzycy Subwoolfer? To wielka tajemnica

Duet Subwoolfer powstał w 2021 roku i tworzą go muzycy o imionach (być może zmyślonych) Keith i Jim. Na scenie prezentują się w eleganckich garniturach i przeciwsłonecznych okularach. Co ich wyróżnia? Nie znamy ich tożsamości. Swoje twarze ukrywają pod żółtymi maskami wilków.

Specjalne i nieco kiczowate żółte kostiumy to również jeden z elementów budujących całą narrację wokół elektropopowego duetu.



Subwoolfer zgłosili się do norweskich eliminacji do Eurowizji z piosenką "Give a Wolf a Banana", która opowiada o alternatywnej historii czerwonego kapturka, według której wilk miał nie zjeść babci, bo dostał banana.



19 lutego anonimowy duet triumfował podczas konkursu Melodi Grand Prix 2022 i zapewnił sobie awans na Eurowizję. Przepis na sukces? W tym wypadku nie jest to jedynie strój i prosta piosenka, ale i choreografia, która stworzona została prawdopodobnie z myślą o Tik Toku. Tak jak rok temu Litwini, tak w 2022 roku Norwedzy będą próbowali zdobyć popularność za sprawą swoich tanecznych kroków. Duet opublikował nawet poradnik, jak naśladować ich sceniczny ruch.

Kto ukrywa się pod maskami żółtych wilków?

Od samego początku tożsamość Norwegów stała się sporą zagadką. Nikt na razie jednak jej nie rozwiązał, a sami członkowie składu gubią tropy, opowiadając m.in. o "rozpoczęciu kariery 4,5 miliarda lat temu na Księżycu" i "najbardziej cenionym zespole w całej galaktyce".

Jednak w mediach społecznościowych nie brakuje tropów, które mają naprowadzać na to, kim naprawdę są muzycy Subwoolfer z Norwegii.

Według plotek Keith i Jim to inny norweski duet, który zdobył kilka lat temu wielką popularność w sieci. Chodzi o zespół Ylvis znany z utworu "The Fox (What Does The Fox Say?)". Według innych teorii w strojach wilka mają pojawiać się: Gaute Ormasen, Ben Adams (zespół A1) lub duet Erik & Kriss.

Według internautów za duetem Ylvis przemawiać ma m.in. to, że zespół Subwoolfer ma - podobnie jak Ylvis - podpisany kontrakt z wytwórnią Universal. Między piosenką tajemniczego duetu, a twórczością Ylvis można usłyszeć również pewne podobieństwa. W dodatku obie piosenki - "The Fox" oraz "Give a Wolf A Banana" łączy humor i wiralowy potencjał.



Niektórzy są jednak przekonani, że to właśnie Ben Adams i jego kolega Christian chowają się za za maskami wilków. Głównym dowodem ma być występ Subwoolfera na przedeurowizyjnej imprezie w Londynie, gdzie głos jednego z wokalistów miał brzmieć tak jak Adamsa.

Norwedzy o awans do finału powalczą 10 maja. Jednak półfinał ma być formalnością. Według bukmacherów tajemniczy duet żółtych wilków ma zakończyć zmagania na Eurowizji w pierwszej dziesiątce konkursu.