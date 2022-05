Przypomnijmy, że cała afera wokół Macedonii Północnej wybuchła po wydarzeniu otwierającym cały konkurs.

Skandal na Eurowizji. Chcieli wyrzucić ją z konkursu!

Andrea podczas pozowania na ściance, rzuciła na ziemię macedońską flagę, która jej przeszkadzała. W Macedonii Północnej odebrano to jako brak szacunku do symboli narodowych.

MRT - tamtejszy nadawca - natychmiastowo wystosował oświadczenie.



Eurowizja 2022: Kto brylował na turkusowym dywanie? 1 / 11 Kalush Orchestra, to reprezentanci Ukrainy. Muzycy otrzymali zgodę na opuszczenie swojego kraju mimo trwającej w nim wojny. Źródło: Getty Images Autor: Daniele Venturelli/WireImage udostępnij

"MRT potępia ruch reprezentantki Macedonii, która wyrzuciła flagę na ziemie podczas sesji z zdjęciowej w Turynie. Publiczny nadawca w żaden sposób nie stoi za skandalicznym zachowaniem naszej przedstawicielki, która tym gestem okazała brak szacunku do flagi narodowej i złamała prawo. MRT oczekuje wystosowania przez Andreę oficjalnych przeprosin do obywateli Macedonii Północnej. Jednocześnie nadawca zastanawia się nad możliwością wycofania reprezentantki z Eurowizji 2022 i podejmie odpowiednie środki, by ukarać osoby odpowiedzialne z ramienia delegacji za ten skandal" - czytamy.

Reklama

Piosenkarka przeprosiła za swoje zachowanie. Wytłumaczyła też, jak doszło do całego kontrowersyjnego incydentu. Według niej problem pojawił się, gdy chciała przekazać flagę ludziom z jej ekipy, jednak ci stali za daleko.

Co dalej z Macedonią Północną na Eurowizji?

Na krótko przed drugim półfinałem (12 maja), stacja MRT zdecydowała o losie uczestniczki.

"Szczegółowo rozważono wszystkie możliwości ewentualnego wycofania naszej reprezentantki z Eurowizji. Taki krok w momencie, gdy wszystkie terminy anulowania udziału minęły, spowodowałby ogromne straty finansowe i inne sankcje, których nie należy lekceważyć. Wycofanie zagroziłoby uczestnictwu i odstąpieniu od praw telewizyjnych we wszystkich innych wydarzeniach, które telewizja publiczna otrzymuje jako członek Europejskiej Unii Nadawców" - czytamy w oświadczeniu.

Mimo dopuszczenia do koncertu, szansę Andrei na awans do finału są minimalne. Bukmacherzy nie mają złudzeń i twierdzą, że Macedonia Północna w drugim półfinale zajmie ostatnie, 18. miejsce.