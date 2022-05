Do całej sytuacji doszło podczas inauguracji Eurowizji w Turynie. Impreza, na której pojawili się wszyscy uczestnicy odbyła się 9 maja. Na niej uczestnicy przechodzili przez turkusowy dywan, pozowali dla fotoreporterów, a następnie udzielali krótkiego wywiadu prowadzącym całe wydarzenie.

Macedonię Północną w tym roku reprezentuje Andrea z piosenką "Circles". Jednak nie ma pewności, czy reprezentantka kraju pojawi się na scenie podczas drugiego półfinału (12 maja, występuje obok Krystiana Ochmana).

Wszystko z powodu afery, która wybuchła w jej kraju po jej przejściu przez turkusowy dywan.



Andrea znieważyła barwy narodowe? Nadawca nie chce jej na Eurowizji!

Andrea podczas pozowania na ściance, rzuciła na ziemię macedońską flagę, która jej przeszkadzała. W Macedonii Północnej odebrano to jako brak szacunku do symboli narodowych.

MRT - tamtejszy nadawca - natychmiastowo wystosował oświadczenie.

"MRT potępia ruch reprezentantki Macedonii, która wyrzuciła flagę na ziemie podczas sesji z zdjęciowej w Turynie. Publiczny nadawca w żaden sposób nie stoi za skandalicznym zachowaniem naszej przedstawicielki, która tym gestem okazała brak szacunku do flagi narodowej i złamała prawo. MRT oczekuje wystosowania przez Andreę oficjalnych przeprosin do obywateli Macedonii Północnej. Jednocześnie nadawca zastanawia się nad możliwością wycofania reprezentantki z Eurowizji 2022 i podejmie odpowiednie środki, by ukarać osoby odpowiedzialne z ramienia delegacji za ten skandal" - czytamy.



Wideo Нашата претставничка на Евровизија го фрли македонското знаме на земја!

Andrea przeprasza. Występ nadal zagrożony

W sieci wybuchła burza, część fanów broniła Andrei, a ta w końcu również zabrała głos.

Piosenkarka przeprosiła za swoje zachowanie. Wytłumaczyła też, jak doszło do całego kontrowersyjnego incydentu. Według niej problem pojawił się, gdy chciała przekazać flagę ludziom z jej ekipy, jednak ci stali za daleko. Stacja MRT na razie nie odniosła się do przeprosin Andrei.



Kim jest Andrea z Macedonii Północnej?

Andrea Koewska to 22-letnia multiinstrumentalistka i wokalistka. W dzieciństwie mieszkała w Nowym Jorku (Harlem). Jej piosenka "I Know" grana była w radiostacjach w Niemczech, Holandii, Wielkiej Brytanii i Włoszech.