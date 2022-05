Subwoolfer z piosenką "Give That Wolf a Banana" zawojowali eurowizyjną scenę podczas pierwszego półfinału konkursu w Turynie (10 maja).

Duet Keith i Jim na scenie prezentuje się w eleganckich garniturach i przeciwsłonecznych okularach. Co go wyróżnia? Nie znamy tożsamości jego członków.. Swoje twarze ukrywają pod żółtymi maskami wilków.

Ponadto towarzyszą im zamaskowani tancerze oraz zamaskowany DJ Astronauta.

Wideo Subwoolfer - Give That Wolf A Banana - LIVE - Norway 🇳🇴 - First Semi-Final - Eurovision 2022

Kim są muzycy Subwoolfer? To wielka tajemnica

Tożsamość Norwegów stała się sporą zagadką. Nikt na razie jednak jej nie rozwiązał, a sami członkowie składu gubią tropy, opowiadając m.in. o "rozpoczęciu kariery 4,5 miliarda lat temu na Księżycu" i "najbardziej cenionym zespole w całej galaktyce".

Jednak w mediach społecznościowych nie brakuje tropów, które mają naprowadzać na to, kim naprawdę są muzycy Subwoolfer z Norwegii.

Według plotek Keith i Jim to inny norweski duet, który zdobył kilka lat temu wielką popularność w sieci. Chodzi o zespół Ylvis znany z utworu "The Fox (What Does The Fox Say?)" - posłuchaj!. Według innych teorii w strojach wilka mają pojawiać się: Gaute Ormasen, Ben Adams (zespół A1) lub duet Erik & Kriss.



Jeden z członków Subwoolfer przyłapany? Ujawnili jego tożsamość

Na starcie Eurowizji głośno zrobiło się wokół DJ Astronauty, czyli członka zespołu żółtych wilków.



Norweski nadawca - NRK - opublikował zdjęcia, z których wynika, że pod maską chowa się TIX - norweski wokalista, który w 2021 roku reprezentował Norwegię z piosenką "Fallen Angel". Uczestnik przykuwał uwagę, mając na sobie ogromne skrzydła. Za swój strój otrzymał nagrodę im. Barbary Dex (najgorzej ubrany uczestnik).



Jak jednak zauważa Wiwibloggs, TIX wrzucał do sieci zdjęcie z widowni ze swoją partnerką, wokalistką Efendi, gdy DJ Astronauta była na scenie. Również TIX ogłaszał wyniki krajowych eliminacji, gdy Subwoolfer z DJ-em byli na scenie. Jednocześnie dziennikarze eurowizyjnego bloga zasugerowali, że DJ-em jest norweski aktor i wokalista Thomas Hayes.



Fani Eurowizji liczą, że uda im się odgadnąć tożsamość muzyków przed zakończeniem konkursu. Przypomnijmy, że finał imprezy odbędzie się w sobotę 14 maja.