Mołdawię w tym roku na Eurowizji reprezentuje zespół Zdob și Zdub z piosenką "Trenuletul", która opowiada o podróży pociągiem z Kiszyniowa do Bukaresztu.

I trzeba przyznać, że specyficzny utwór, który wbija się w głowę zwłaszcza refrenem brzmiącym: "Hey how! Let’s go! / Folklore and Rock'n'roll. Pleacă trenul! Unde esti? Chișinău - București", przykuł uwagę widzów Eurowizji. Sprawdź cały tekst w serwisie Teksciory!

Wideo Zdob şi Zdub & Advahov Brothers - Trenulețul - LIVE - Moldova 🇲🇩 - First Semi-Final - Eurovision '22

"Reklama Eurowizji to właśnie ona. Mołdawia proszę państwa", "Chcę to samo z apteki, co Mołdawianie", "Jak na weselu albo imieninach cioci Krysi", "Mołdawia myślała, że to dożynki", "Nie rozumiem, ale buja", "Brzmi jak góralskie wesele".



Eurowizyjne konto BBC na Twitterze, które w prześmiewczy sposób komentuje występy na Eurowizji skomentowało natomiast:

"Jeśli ktoś pyta czym jest Eurowizja, Ci goście są odpowiedzią".



Kim są muzycy Zdob și Zdub?

Dla reprezentantów Mołdawii nie jest to pierwsza Eurowizja, występowali na niej już dwukrotnie - w 2005 i 2011 roku. Zajęli wtedy odpowiednio szóste i dwunaste miejsce. Na krajowej scenie muzycznej są aktywni od pierwszej połowy lat 90. Wokalistą składu jest Roman Jagupow.

Grupie na scenie towarzyszy orkiestra braci Adwahow. Z powodu limitów, jakie na reprezentantów nakładają organizatorzy, jeden z członków zespołu nie mógł pojawić się na scenie.

