Krystian Ochman z piosenką "River" to tegoroczny reprezentant Polski na konkursie Eurowizji. Impreza odbędzie w dniach 10-14 maja w Turynie, a polski wokalista nie jest bez szans w notowaniach bukmacherów.

Największym kandydatem do zwycięstwa jest ukraiński zespół Kalusch Orchestra, natomiast Polak w najnowszych zestawieniach zajmuje wysokie, szóste miejsce.

Clip Ochman River

Michał Szpak o szansach Krystiana Ochmana. "Obrzydliwe utalentowany"

Głos na temat występu Krystiana Ochmana Eurowizji i jego szans na finałowy sukces, zabrał Michał Szpak. W rozmowie z Radiem Eska zdradził, że jest wielkim fanem talentu wokalisty, jednak to nie na niego stawiał podczas eurowizyjnych preselekcji.

Reklama

Przypomnijmy, że Ochman pokonał Darię z piosenką "Paranoia" oraz zespół złożony z Głuchych artystów Unmute z piosenką "Głośniej niż decybele". I to właśnie na formację przed krajowymi eliminacjami stawiał Szpak.



Eurowizja 2022: Koncert "Tu bije serce Europy. Wybieramy hit na Eurowizję" 1 / 26 Krystian Ochman Źródło: AKPA Autor: Mieszko Piętka udostępnij

"Uważam, że Krystian jest obrzydliwie utalentowany. Jest fantastycznym człowiek i ja mu bardzo, bardzo, bardzo mocno kibicuję, mimo że dla mnie zjawiskiem w tych preselekcjach było Unmute. To było dla mnie czymś zjawiskowym, na zasadzie, ze Eurowizja jest też taką platformą i igrzyskami muzycznymi, gdzie ludzie stawiają na świeżość. Zawsze wybija się coś, co jest ponad myśl muzyczną. Zespół Unmute był dla mnie czymś takim. (...) Myślę, że Krystian ma bardzo duże szanse. Ma nieziemski głos, jest wybitnie utalentowany" - wyznał Szpak.



Ochman prosi o rady Szpaka przed Eurowizją

Warto wspomnieć, że Michał Szpak był trenerem Krystiana Ochmana w 11. edycji "The Voice of Poland". To z jego wsparciem wokalista i wnuk Wiesława Ochmana dotarł aż do finału programu, który następnie wygrał.

"Nie mieliśmy okazji pogadać, ale część jego teamu jest tutaj i mieliśmy okazję porozmawiać. Mówili, że śledzą i są dumni. Wiem, że Szpak jest ze mnie dumny. Nie mogę się doczekać jego płyty, nad którą już pracuje. Chcę ją już usłyszeć i mam nadzieję, że Szpak się do mnie odezwie i da mi jakieś rady na Eurowizję" - tak po zwycięstwie w eliminacjach wypowiadał się Ochman.