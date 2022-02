Ania Byrcyn - "Dokąd?"

Ania Byrcyn to finalistka 11. edycji "The Voice of Poland" oraz zdobywczyni nagrody im. Anny Jantar podczas koncertu Debiutów na Festiwalu w Opolu. Do Turynu chce pojechać z piosenką "Dokąd?". Przed finałem jej start wywołał kontrowersje ze względu na udział w nagraniach piosenki przez jednego z jurorów polskich preselekcji.

Daria - "Paranoia"

Daria (znana też jako Daria Marx) to była uczestniczka 10. edycji "The Voice of Poland", gdzie dotarła do etapu bitew. Karierę zrobiła dwa lata później za sprawą przebojów "Love Blind" oraz "Paranoia", które podbiły polskie radiostacje. Wokalistka była gwiazdą Sylwestra z Dwójką.

Emila Dębska (Mila) - "All I Need"

Emilia Dębska w przeszłości występowała na deskach Teatru Buffo, była też uczestniczką siódmej edycji "The Voice of Poland". Z piosenką "Svoboda" próbowała dostać się na Eurowizję jako reprezentantka Słowenii, gdzie na co dzień mieszka.

Karolina Lizer - "Czysta woda"

Karolina Lizer to wokalistka, pianistka i klawesynistka. Śpiewu uczyła ją Elżbieta Zapendowska. Lizer na koncie ma album "Lśniąca. Łąkowe historie", udział w "Szansie na Sukces" oraz występ na koncercie Debiutów podczas Festiwalu w Opolu w 2020 roku.

Karolina Stanisławczyk & Chika Toro - "Move"

Karolina Stanisławczyk to pochodząca z Warszawy wokalistka, która zaistniała dzięki współpracy z duetem producenckim MIYO. Największą popularność przyniósł jej singel "Chliche", który zdobył ponad 10 milionów wyświetleń. Współpracowała z Michałem Szczygłem i Mr. Polską.

Chika Toro to kolumbijska wokalistka, która karierę zaczęła w Australii. Następnie wyjechała do Czech, gdzie przykuła uwagę mediów. W Polsce pierwszy raz przedstawiła się widzom za sprawą dwóch utworów nagranych z Popkiem. Numer "Polombia" zdobył prawie 9,5 miliona wyświetleń.

Kuba Szmajkowski - "Lovesick"

Kuba Szmajkowski to finalista pierwszej edycji "The Voice Kids", która wyemitowana została w 2018 roku. Był podopiecznym Dawida Kwiatkowskiego. Po programie trafił do zespołu 4Dreamers, gdzie działał do 2021 roku. Następnie rozpoczął działalność solową. Nagrywał m.in. z Sarą James.

Lidia Kopania - "Why Does It Hurt"

Lidia Kopania to uczestniczka Eurowizji 2009. Polskę reprezentowała z piosenką "I Don’t Wanna Leave", odpadając w półfinale konkursu. Kopania próbowała zaistnieć na Eurowizji w 2018 i 2019 roku, ale nie przeszła przez sita eliminacyjne TVP.

Krystian Ochman - "River"

Krystian Ochman, prywatnie wnuk słynnego tenora Wiesława Ochmana, to zwycięzca 11. edycji "The Voice of Poland", w której do sukcesu doprowadził do Michał Szpak. Ochman studiował na Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach. Wcześniej uczęszczał do Thomas S. Wootton High School w miejscowości Rockville (przez wiele lat mieszkał w Stanach Zjednoczonych).

Julia & Wiktoria Szlachta - "Drogowskazy"

Julia i Wiktora Szlachta to bliźniaczki, które szerszej publiczności po raz pierwszy przedstawiły się w "Szansie na Sukces: Opole 2019". W programie śpiewały utwór "Sing Sing" Maryli Rodowicz i wygrały swój odcinek. W 2020 roku można było zobaczyć je m.in. na scenie w Opolu. W tym samym roku starały się również o wyjazd na Eurowizję.



Unmute - "Głośniej niż decybele"

Zespół Unmute powstał w ramach nietypowej kampanii prowadzonej przez Polski Związek Głuchych - grupa również składa się z niesłyszących muzyków. W skład zespołu wchodzą: Magdalena Wdowiarz, Julia Kramek, Alina Jagodzińska, Zuzanna Szymańska i Jakub Stanisławczyk. Pomysł na kampanię narodził się z potrzeby edukacji społecznej na temat odbioru muzyki przez osoby głuche, które kochają muzykę dokładnie tak samo, jak osoby słyszące.



Eurowizyjne preselekcje odbędą się 19 lutego. Wydarzenie będzie transmitowane na żywo w TVP. Reprezentant zostanie wyłoniony dzięki sumie głosów jurorskich oraz głosów publiczności. W ramach koncertu zostanie uruchomiony system teległosowania, dzięki czemu prawo współdecydowania będzie miała również publiczność zgromadzona przed telewizorami.