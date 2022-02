Koncert "Tu bije serce Europy! Wybieramy hit na Eurowizję" odbędzie się 19 lutego o godzinie 20:00 na antenie TVP2.

Reprezentant Polski zostanie wyłoniony dzięki sumie głosów jurorskich oraz głosów publiczności. W ramach koncertu zostanie uruchomiony system teległosowania, dzięki czemu prawo współdecydowania będzie miała również publiczność zgromadzona przed telewizorami.

Uczestnicy Krajowych Eliminacji do Konkursu Eurowizji to:

1. Ania Byrcyn - "Dokąd?"

2. Daria - "Paranoia"

3. Emila Dębska (Mila) - "All I Need"

4. Karolina Lizer - "Czysta woda"

5. Karolina Stanisławczyk & Chika Toro - "Move"

6. Kuba Szmajkowski - "Lovesick"

7. Lidia Kopania - "Why Does It Hurt"

8. Krystian Ochman - "River"

9. Julia & Wiktoria Szlachta - "Drogowskazy"

10. Unmute - "Głośniej niż decybele".

Eurowizja 2022: oto uczestnicy polskich preselekcji! 1 / 11 Krystian Ochman to zwycięzca 11. edycji "The Voice of Poland" i wnuk słynnego polskiego tenora, Wiesława Ochmana. To także wokalista i instrumentalista, grający na fortepianie i trąbce. Ochman w programie TVP został okrzyknięty objawieniem i fenomenem muzycznym, a jego pierwszy autorski utwór 'Światłocienie" typowany był na jeden z najlepszych singli autorstwa laureatów "The Voice of Poland". Piosenka zanotowała aż 300 tys. streamów w tydzień i zadebiutowała na Spotify Top 200. Wkrótce singiel uzyskał też status złotej płyty. Kolejnym utworem – zatytułowanym "Prometeusz" - Krystian wygrał konkurs "Premier" na 58. Krajowym Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu. Jako pierwszy polski wokalista wziął też udział w The Circle Sessions. Debiutancki album Krystiana ukazał się w listopadzie 2021 roku. W konkursie zaśpiewa piosenkę "River". Źródło: TVP Autor: materiały prasowe udostępnij

Użytkownicy Interii zdecydowali. Kto powinien pojechać na Eurowizję?

W połowie stycznia wystartowaliśmy z ankietą, w której zapytaliśmy, kto z wybranych do preselekcji uczestników powinien pojechać na Eurowizję. Po ponad miesiącu i ponad 36 tys. oddanych głosów, znamy wyniki.

Głosujący na stronach Interii zdecydowali, że do Turynu jako reprezentant Polski powinien pojechać Krystian Ochman z piosenką "River"! Wokalista i zwycięzca "The Voice of Poland" osiągnął aż 59 procent wszystkich głosów.



Clip Ochman River

Wydaje się, że jedyną konkurentką wokalisty jest Daria z utworem "Paranoia". Autorka jednego z największych hitów 2021 roku zdobyła 31 procent wszystkich głosów. Dwoje wykonawców całkowicie zdystansowało resztę stawki.

Na trzecim miejscu znalazł się Kuba Szmajkowski (4 procent głosów), a zaraz zanim znalazła się Ania Byrcyn (2 procent). Z pełnymi wynikami możecie zapoznać się poniżej:



Głosowanie zakończyło się, zobacz wyniki: Kto powinien reprezentować Polskę na Eurowizji 2022? Ania Byrcyn - "Dokąd?" 2% Daria - "Paranoia" 31% Emila Dębska (Mila) - "All I Need" 0% Karolina Lizer - "Czysta woda" 1% Karolina Stanisławczyk & Chika Toro - "Move" 1% Kuba Szmajkowski - "Lovesick" 4% Lidia Kopania - "Why Does It Hurt" 0% Krystian Ochman - "River" 59% Julia & Wiktoria Szlachta - "Drogowskazy" 1% Unmute - "Głośniej niż decybele" 1%

głosów: 36499

Kim jest Krystian Ochman?

Krystian Ochman, prywatnie wnuk słynnego tenora Wiesława Ochmana, to zwycięzca 11. edycji "The Voice of Poland", w której do sukcesu doprowadził do Michał Szpak. Ochman studiował na Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach. Wcześniej uczęszczał do Thomas S. Wootton High School w miejscowości Rockville (przez wiele lat mieszkał w Stanach Zjednoczonych).

