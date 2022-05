Krystian Ochman w finale Eurowizji, która w tym roku odbywa się w Turynie, wystąpił jako 23 ( posłuchaj! ). Już po wielkim finale, dzięki głosom widzów i jurorów w generalnej klasyfikacji zajął 12. miejsce. Lepsi byli m.in. reprezentanci Ukrainy, Serbii, Wielkiej Brytanii czy Mołdawii. Niedługo po ogłoszeniu wyników wokalista zabrał głos na Instagramie.

Ochman zabrał głos po finale Eurowizji. Co powiedział?

Krystian Ochman z pewnością (podobnie jak widzowie) spodziewał się nieco lepszego wyniku, bo według bukmacherów powinien zająć 6. miejsce, a uplasował się o 6 oczek niżej. Mimo to Polacy są dumni z jego występu, który reprezentował naprawdę wysoki poziom. Krystian zdaje się być z niego zadowolony i nie martwi się tym, czy mógł wypaść lepiej lub gorzej.

Na Instastory zamieścił filmik w którym powiedział, że dopiero się rozkręca. "Cześć, jesteśmy po finale. Myślę, że dobrze poszło!" - stwierdził wyraźnie rozemocjonowany. "Chciałem wam wszystkim podziękować za te głosy i za wsparcie" - zwrócił się do swoich fanów.

Wynik nie ma wpływu na mentalne podejście polskiego reprezentanta - jego sukcesem jest fakt tego, że po raz pierwszy od pięciu lat doprowadził Polskę do finału. "Nie zatrzymujemy się tu, lecimy do przodu. To nie jest koniec, mamy jeszcze dużo do roboty. To był dopiero kolejny krok. Trzymajcie się, całuję, widzimy się niedługo!" - wyznał do kamery przesyłając fanom buziaka.

Zobacz spektakularny występ Krystiana Ochmana na Eurowizji

Na samym początku finałowego występu widzowie przed telewizorami mogli usłyszeć dźwięk deszczu, a na ekran nałożona została specjalna nakładka imitująca wodę.

Zobacz wideo z występu Polaka:

Wideo Ochman - River - LIVE - Poland 🇵🇱 - Grand Final - Eurovision 2022

W pewnym momencie nastąpiło zbliżenie na twarz Ochmana, a po bokach ekranu popłynęły krople wody.



Przy drugim refrenie widzimy wizualizacje burzy. Polakowi towarzyszą tancerki ze Egurrola Dance Studio.

"Tancerki uosabiają demony, złe myśli, stres, złość, które przeszkadzają nam w osiągnięciu wewnętrznego spokoju. Na scenie będę z nimi w pewnym sensie walczył" - mówił przed Eurowizją zwycięzca "The Voice of Poland".

"Moim osobistym demonem jest właśnie stres. Chciałbym, żeby wszystko było idealne" - dodał Ochman.