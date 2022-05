Krystian Ochman oficjalnie do walki o zwycięstwo w Eurowizji stanie podczas drugiego półfinału - 12 maja.

Reprezentujący Polskę Krystian Ochman z utworem "River" (posłuchaj!) o awans powalczy z szesnastoma innymi artystami, m.in. z Finlandii (popularna także nad Wisłą grupa The Rasmus - posłuchaj!), Izraela, Cypru, Rumunii, Belgii, Szwecji czy Australii.



Ochman po pierwszej próbie

Zanim jednak wokalista przedstawi się milion widzów na całym świecie, odbędzie próby i zaprezentuje się na turkusowym dywanie podczas oficjalnej inauguracji Eurowizji. Pierwszy próbny występ Polaka odbył się 3 maja.



Według opisu na eurowizja.org, Ochman w trakcie próby był ubrany w elegancki, czarny garnitur, a na scenie towarzyszyły mu cztery tancerki z Egurrola Dance Studio - wszystkie ubrane były w czarne stroje z frędzlami, na twarzach miały maski. W połączeniu z mocnymi światłami ma to być nawiązanie do teledysku do piosenki, w którym można zobaczyć "duchy" otaczające Krystiana. Reprezentują one - stres, lęki i niepokój.

"Chciałbym, by widzowie nie tylko poczuli to, co chcę przekazać poprzez śpiew, ale także przez to, jak wygląda prezentacja sceniczna. Będzie minimalistycznie, ale jednocześnie są pewne elementy, dzięki którym odbiorcy poczują ten klimat" - mówił eurowizji.org Ochman.

Następna próba Polaka odbędzie się 6 maja.



Bukmacherzy coraz gorzej oceniają Polaka

W notowaniach bukmacherów, którzy zajmują się Eurowizją, Krystian Ochman spadł o kolejne pozycje. Polak, który jeszcze w połowie lutego uważany był za głównego faworyta do zwycięstwa, teraz ma zająć w finale ósme miejsce. To najniższe notowania wokalisty od momentu wyboru go na kandydata na Eurowizję.

Szanse na zwycięstwo Ochmana ocenia się obecnie na dwa procent. Zwycięzcami Eurowizji mają zostać Ukraińcy z Kalush Orchestra ("Stefania"). Według bukmacherów mają oni 44 procent szans na zwycięstwo.



Eurowizja 2022: Koncert "Tu bije serce Europy. Wybieramy hit na Eurowizję" 1 / 26 Krystian Ochman Źródło: AKPA Autor: Mieszko Piętka udostępnij

Notowania bukmacherów są bardzo dobre dla polskiego reprezentanta jeśli chodzi o drugi półfinał. Ochman bezproblemowo ma zakwalifikować się do finałowego koncertu. 12 maja od Polaka lepsza ma być jedynie reprezentują Szwecję Cornelia Jakobs.

Przypomnijmy, że ostatni raz do finałowego koncertu na Eurowizji Polska zakwalifikowała się Kasia Moś, która w finale zajęła 22. miejsce. Ta sztuka w następnych latach nie udała się Tulii, Gromee’emu i Lukasowi Meijerowi oraz Rafałowi Brzozowskiemu. Konkurs, w którym miała wystąpić Alicja Szemplińska, został odwołany.