Krystian Ochman pierwszy raz o dziewczynie. "Nie wyszło nam"

Eurowizja 2022

Krystian Ochman pojawił się w studiu TVP, aby spotkać się z mediami przed swoim wyjazdem do Turynu na Eurowizję. Zwycięzca "The Voice of Poland" po raz pierwszy wypowiedział się o miłości w jego życiu.

Krystian Ochman opowiedział o byłym związku /Tomasz Jastrzębowski / Reporter