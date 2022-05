Krystian Ochman w Turynie zaprezentuje się z piosenką "River". Polak w drugim półfinale Eurowizji wystąpi jako 14.

Bukmacherzy twierdzą, że Polak bezproblemowo awansuje do finału konkursu, a i tam może sporo namieszać. Ochman ma skończyć w pierwszej dziesiątce finałowej stawki.



Użytkownicy Interii o występie Ochmana na Eurowizji

Na naszych stronach zaprosiliśmy użytkowników Interii do wzięcia udziału w ankiecie dotyczącej Krystiana Ochmana. Zadaliśmy im pytanie: "Jak w Turynie wypadnie Krystian Ochman?"

Aż 50 procent głosujących wybrało opcję "[Ochman] wygra lub będzie w czołówce". To kolejny dowód na to, że Polacy wierzą w sukces wokalisty podczas Eurowizji.

Co ciekawe, użytkownicy głosowali przede wszystkim na skrajne wybory. Drugą najpopularniejszą odpowiedzią była: "Odpadnie już w półfinale", którą wybrało 20 procent ankietowanych.



Głosowanie zakończyło się, zobacz wyniki: Eurowizja 2022: Jak w Turynie wypadnie Krystian Ochman? Wygra lub będzie w czołówce 50% Zakończy rywalizację w środku stawki finałowego koncertu 18% Ochman awansuje do finału, ale tam zajmie jedno z końcowych miejsc 12% Odpadnie już w półfinale 20%

głosów: 23540

18 procent głosujących twierdzi, że Ochman dotrze do finału i zakończy go w środku stawki. 12 procent uważa natomiast, że awansuje do sobotniego koncertu, ale tam będzie jednym z najgorszych uczestników.

Kto wygra Eurowizję?

Wśród faworytów do zwycięstwa Eurowizji, oprócz Polaka wymienia się też reprezentantów: Ukrainy, Wielkiej Brytanii, Szwecji, Włoch, Hiszpanii, Norwegii oraz Grecji.