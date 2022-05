Kim jest Ronela Hajati?

Ronela Hajati na reprezentantkę Albanii na Eurowizji wybrana została pod koniec grudnia 2021 roku. Wokalistka wygrała najważniejszą muzyczną imprezę w Albanii - Festivali i Kenges - z piosenką "Sekret".

32-letnia reprezentantka Albanii urodziła się w Tiranie, a jej ojcem był dziennikarz Marash Hajati. Muzyką Ronela interesował się od najmłodszych lat, już w trakcie profesjonalnej kariery, występowała na najważniejszych imprezach w kraju.

Popularność przyniosła jej piosenka "Mala Gata" z 2013 roku. Od tamtego czasu to jedna z najpopularniejszych wokalistek w kraju. Jednak nadal czeka na wydanie debiutanckiego albumu. Ten ma ukazać się jeszcze w tym roku.



Problemy Albanki podczas Eurowizji

Ronela Hajati od momentu przyjazdu do Turynu i pierwszej próby wzbudziła liczne dyskusje. Podczas pierwszych przymiarek Albanka pojawiła się w stroju, który uznano za "niekorzystny".

Na próbach artystce towarzyszyli półnadzy tancerze z Włoch. 1 maja z oficjalnego profilu na Instagramie Eurowizji zniknęły jej zdjęcia, a gdy wróciły, brakowało tam fotografii z Klaudią Pepą. Zdjęcia miały zostać uznane za "zbyt prowokacyjne".



Wokalistka na całą sytuację zareagowała jedynie emoji łez na Twitterze.

"Te zdjęcia zostały skasowane? Dlaczego? Ronela Hajati i Klaudia Pepa - ruszajcie dziewczyny w swoją podróż" - napisał Luixino Hala, jeden z najbardziej utytułowanych tancerzy z Albanii. Zaapelował też do władz Eurowizji, by "nie zabijały artystycznej swobody".

Kolejne próby, kolejne kontrowersje i wściekłość Roneli

Wokalistka po drugiej próbie ponownie musiała zmagać się z ostrymi komentarzami na temat jej występu. Jej występ oceniono na mocno chaotyczny. Doceniono natomiast jej energię i charyzmę. Komentowano również jej niepasujące do kreacji buty.

Ronela Hajati tłumaczyła, że postawiła na róż i turkus, bo mają dla niej symboliczne znaczenia. Nie chciała czerwieni na scenie oraz ognia, gdyż uznała, że jest to coś, co wykorzystują wszyscy.



Po drugiej próbie piosenkarka bardzo nerwowo zareagowała w mediach społecznościowych.

"Tęsknię za moim studiem, tworzeniem muzyki, moimi występami, moimi fanami. Nad każdym detalem pracowałam przez pięć miesięcy i ludzie są ze mnie tak niezadowoleni. To wszystko, co mogę zrobić, przepraszam! Niech to się skończy jak najszybciej, wyłączycie telewizor, gdy cały ten gó***any występ będzie leciał, i szybko o nim zapomnicie!" - napisała na Twitterze, a następnie po krótkim czasie skasowała wpis.



Według bukmacherów - mimo wielu problemów - Ronela powinna przejść do finału konkursu, który odbędzie się 14 maja. Jej szanse na awans ocenia się na ponad 70 procent.