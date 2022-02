Preselekcyjny występ Lidii Kopani przejdzie do historii Eurowizji. Wokalistka, która reprezentowała Polskę w konkursie w 2009 roku, zaskoczyła swoich fanów wątpliwej jakości występem. Podczas eliminacji pojawiła się na scenie jako czwarta. Wokalistka wykonała piosenkę "Why Does It Hurt".

Kopania myliła się w tekście, fałszowała, zupełnie rozmijała się z melodią. W pewnym momencie wyglądała, jakby chciała zejść ze sceny. Po zakończeniu występu jedynie rozczarowana pokręciła głową.

"Lidia Kopania już wie, że zawaliła. Rozbiegany wzrok, przybita mina, jakby chciała zejść z tej sceny. Fałsz za fałszem, smutny widok" - napisał chwilę po występie na Twitterze Bartosz Wojsa z "Super Expressu". Kopania w głosowaniu widzów zajęła ostatnie, 10. miejsce.



Autorki piosenki Lidii Kopani w szoku. "Utwór na zmarnowanie"

Krótko po występie Lidii Kopani w sieci pojawił się komentarz autorek utworu, Ylvy i Lindy Persson, które stwierdziły, ze nagrana piosenka brzmiała całkowicie inaczej niż to, co zaprezentowała Polka na scenie, a Polka celowo zepsuła utwór.

"To był smutny moment dla nas autorek podczas występu na żywo Lidii Kopani w finale polskich preselekcji do Eurowizji. Liczyłyśmy na coś profesjonalnego od byłej uczestniczki Eurowizji, jednak niestety [Lidia] zaśpiewała nie naszą melodię i nie nasze słowa, które stworzyłyśmy. Chciałyśmy zaznaczyć, że jako autorki piosenek nie miałyśmy wpływu na to, co celowo zrobiła na scenie i nie chcemy być z tym łączeni. Dobra piosenka poszła na zmarnowanie" - czytamy w oświadczeniu artystek.

Songwirterki potwierdziły również, że Kopania z premedytacją zepsuła ich utwór.

Fanklub Lidii Kopani kończy działalność po występie na Eurowizji

Negatywne opinie w mediach to nie wszystko. Fanklub wokalistki, który istniał od 14 lat, właśnie zakończył działalność. Strona zniknęła już z Facebooka, a jej autor podzielił się osobistym spostrzeżeniem na całą sytuację.

"Wysyłacie do mnie wiele wiadomości na temat Lidii Kopani. Chciałbym uprzejmie prosić o zaprzestanie. Nie chcę mieć nic wspólnego z tą osobą. Celowo nie piszę 'artystką', bo nią przestała być już dawno. Jeżeli jej wykonanie było celowe, to gratuluję splunięcia w twarz tym, którzy jej pomagali, często bezinteresownie. Gratuluję też podejścia do fanów całego tematu eurowizyjnego. Nie wspomnę o pracy, jaką włożyły autorki utworu" - napisał były fan wokalistki.

I choć przez wiele lat oddany miłośnik Kopani starał się promować jej twórczość za pośrednictwem fanklubu, to już dzień po preselekcjach przestał istnieć.

"Trudno pomagać osobie, która notorycznie kłamie, dlatego też 'OFC Lidii Kopani' z dniem 20.02.22 przestaje funkcjonować. Dziękuję wszystkim za te 14 lat" - napisał.

Zdjęcie Oświadczenie fanklubu Lidii Kopani, które zniknęło z sieci / Facebook / materiały prasowe

Lidia Kopania o koszmarnym występie w TVP

Zaraz po występie, Lidia Kopania broniła swojego performance'u. W rozmowie z reporterką Jastrząb Post stwierdziła, że wszystko poszło zgodnie z planem. "[Występ] miał być taki. Chciałam w inny sposób zinterpretować ten utwór i wydaje mi się, że to się udało" - komentowała.

Wideo Lidia Kopania tłumaczy się ze swojego występu w preselekcjach. Wszystko poszło zgodnie z planem?

Zaczepiona o to, co stało się na scenie, o problemy z tekstem i fałszowanie, odpowiedziała: "Nie zapomniałam tekstu i z największą przyjemności ponownie wykonam ten utwór, może a capella. Po prostu w inny sposób chciałam go zinterpretować ".

Kopania stwierdziła, że skoro nie miała szans na zwycięstwo, to uznała, że zrobi coś, o czym wszyscy będą mówić.