Choć Sam Ryder tworzy muzykę od 13 roku życia, jeszcze do niedawna zainteresowania tego 33-letniego artysty były dość rozproszone. Poza śpiewaniem i graniem na gitarze, myślał o karierze kosmonauty, gdyż wierzy w kosmitów, ponadto dużo czasu poświęcał na surfing i snowboard. Doskonałe warunki do uprawiania pierwszej z wymienionych dyscyplin sportu miał, gdy jeszcze cztery lata temu mieszkał na Hawajach. Jednak pewne dramatyczne zdarzenie odebrało mu zapał do pływania na wysokich falach.

"Surfowałem na Hawajach i pękła mi deska. Potem uderzyła we mnie fala i prawie utonąłem. Zostałem wciągnięty bardzo głęboko. A wzburzenie wody, jej moc, to coś niesamowitego. Walcząc z tym żywiołem, czułem się tak, jakby potrącił mnie autobus" - wspominał niedawno Sam Ryder w rozmowie z BBC.

Sam Ryder: jakby potrącił mnie autobus

Anglikowi udało się przeżyć. Będąc bardzo poturbowanym, musiał przez tydzień leżeć w łóżku, by dojść do siebie. Wtedy przewartościował swoje życie. Jak przyznał w wywiadzie, dotarła do niego wówczas następująca myśl: "Nie możesz robić tego, co kochasz najbardziej, czyli tworzyć muzyki i śpiewać, jeśli jesteś na dnie morza".

Postanowił jeszcze bardziej oddać się muzyce, a lockdown tylko mu w tym pomógł. Podczas pandemii nagrywał na TikToku przeróbki piosenek Eltona Johna, Steviego Wondera i Chaki Khan. Spodobały się one tak bardzo, że jego profil zgromadził 14-milionową rzeszę fanów, a on sam został najchętniej słuchanym artystą na TikToku. W końcu został dostrzeżony przez branżę muzyczną i podpisał kontrakt z wytwórnią Parlophone Records.

Po tym, jak dostał się na Eurowizję i zajął w tym konkursie drugie miejsce, przyszła pora na premierę jego debiutanckiego krążka. Album "There's nothing but space, man!" ukazał się 9 grudnia.

