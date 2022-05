Wielka Piątka to określenie dotyczące pięciu krajów, które łożą na istnienie konkursu Eurowizji. Mowa tutaj o Włochach, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Francji, Niemczech oraz Włochach. Ich reprezentanci wchodzą do finału bez wcześniejszych preselekcji.

W tym roku wyniki każdego z krajów były zaskakujące - Wielka Brytania i Hiszpania odniosły naprawdę wielki sukces, Włochy były nieco przecenione przez bukmacherów, a Francja i Niemcy odnieśli sromotną porażkę.

Eurowizja 2022: Początek nowej ery dla Wielkiej Brytanii?

Mówi się, że nikt nie jest bardziej krytyczny wobec własnych eurowizyjnych propozycji niż sami Brytyjczycy. Coś w tym jest, bo dotąd rokrocznie brali udział w konkursie, i nawet jeśli piosenki nie przypadały do gustu publiczności, to i tak najwięcej negatywnych komentarzy pochodziło od samych mieszkańców Wysp.

W tym roku jest inaczej - a wszystko za sprawą gwiazdy TikToka, 32-letniego Sama Rydera. Ze swoją piosenką "Space Man" rozbudził znajdującą się w letargu brytyjską publiczność, która znów uwierzyła, że może przyjeżdżać na konkurs nie po to, by się pokazać, ale po to, by wygrywać.

Wielka Brytania ma na swoim koncie 5 zwycięstw w Eurowizji - pierwsze przypadło w 1967 roku, a ostatnie 30 lat później - w 1997 roku. W historii reprezentowały ją takie sławy jak Cliff Richard, Olivia Newton-John czy Bonnie Tyler. W ostatniej dekadzie byli maksymalnie na 5. miejscu (Electro Velvet z piosenką "Still In Love With You" z 2015 roku), ale zaledwie rok temu zajęli ostatnie, 26. miejsce, otrzymując 0 (!) punktów.

Tym bardziej po wielkim rozczarowaniu tak pozytywny odbiór piosenki Rydera zadziwił Brytyjczyków. Chwilę po ogłoszeniu wyników, ale także w trakcie konkursu Internet zalały pozytywne komentarze bardzo krytycznych dotąd mieszkańców Wysp. Tak prezentował się jeden z ich najgorszych wyborów w 2007 roku.

"To nasza najwyższa pozycja od 20 lat, a to wszystko dzięki Samowi Ryderowi" - mówił komentujący Eurowizję w Wielkiej Brytanii prezenter Graham Norton. "To jest zbawca Eurowizji. Wielki aplauz dla Sama Rydera!" - ekscytował się przy ogłaszaniu wyników.

W londyńskim metrze pojawiły się nawet tablice z podziękowaniami dla muzyka.

"Jestem naprawdę dumna z Sama Rydera"; "Świetnie śpiewał, a jego osobowość bardzo błyszczała - tak bardzo wspierał wszystkie inne występy... Jak dla mnie jest zwycięzcą pod wieloma względami";

"Chcę podziękować Samowi za kilka rzeczy. Po pierwsze, za skomponowanie tak wspaniałej piosenki. Po drugie, za to, że zgłosił jeden z najlepszych brytyjskich utworów na Eurowizję w ostatnich latach. I po trzecie, za absolutnie rewelacyjny występ tego wieczoru. Gratulacje dla Ukrainy za fantastyczną piosenkę i zasłużone zwycięstwo, a także dla Sama Rydera za najlepszy wynik Wielkiej Brytanii od lat" - ekscytują się fani imprezy.

Sam Ryder na Eurowizji 2022. Kim jest?

Sam Ryder zaczął profesjonalnie działać w marcu 2020, czyli na początku pandemii. Na TikToku prezentował swoje covery, dzięki czemu zdobył na tej platformie sporą popularność. Obecnie w serwisie ma ponad 12 milionów obserwujących. Wśród nich są m.in. Justin Bieber oraz Alicia Keys.

"Byłem wielkim fanem Eurowizji od małego, jestem zaszczycony otrzymaniem możliwości zaśpiewania przed całą najzdolniejszymi twórcami w Europie" - komentował Ryder. "Mam nadzieję, że Wielka Brytania będzie ze mnie dumna. Piosenkę stworzyłem zeszłego lata z moim przyjacielem, co sprawiło, że całe doświadczenie jest dla mnie jeszcze ważniejsze" - mówił o utworze "Space Man".

12 maja 2022 roku BBC wyemitowało film dokumentalny "Sam Ryder: Road to Eurovision". Film pozwala spojrzeć za kulisy podróży Rydera na Eurowizję. Dzień później utwór "Space Man" po raz pierwszy zadebiutował na UK Official Singles Chart Top 100, zajmując miejsce 78. Ryder pytany o swoje inspiracje muzyczne wymienia Davida Bowiego, Eltona Johna i Queen.

W wolnym czasie lubi surfować, jeździć po torach wyścigowych i jeździć na rolkach. Wcześniej pracował jako robotnik budowlany, był również właścicielem wegańskiej kawiarni Openee w Coggeshall w Anglii.