W tym roku odbędzie się już 66. konkurs Eurowizji! Gospodarzem jest włoski Turyn - to zasługa zespołu Maneskin ( sprawdź! ), który w tamtym roku zdobył pierwsze miejsce.

Losowanie półfinałów Eurowizji 2022 odbyło się 25 stycznia 2022 roku, chociaż nie są znani jeszcze reprezentanci wszystkich krajów biorących udział w konkursie. Wyłoniono już siedemnastu z nich, a także piętnaście konkursowych piosenek. Polska wystąpi w drugiej części drugiego półfinału. Wcześniej jednak wybierzemy własnego reprezentanta.

Reklama

Dużą zmianą wprowadzoną w niemal ostatniej chwili przez TVP, jest możliwość głosowania przez publiczność. Wcześniej zasady mówiły, że widzowie nie będą mieli żadnego wpływu na wewnętrzną decyzję TVP co do kandydata.



"Bardzo dobre jest to, że będą głosować widzowie. W części jurorzy, w części widzowie, ale ten dominujący głos będą mieli widzowie, więc będzie to pasjonująca rywalizacja, zwłaszcza że po raz pierwszy od lat naprawdę oferty są dobre, i któraś z tych piosenek, która zostanie wybrana przez Polaków jako kandydat Polski na Eurowizję, może na pewno wejść do finału" - mówił w rozmowie z Jastrząb Post prezes TVP, Jacek Kurski.

Wskazał też swoich faworytów - jego zdaniem największe szanse na zwycięstwo mają Daria, Krystian Ochman oraz Anna Byrcyn.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Jacek Kurski o Sylwestrze Marzeń z Dwójką TV Interia

Viki Gabor, która triumfowała na Eurowizji Junior w 2019 roku, dobrze wie, jak wygląda konkurs od kuchni. W rozmowie z Faktem opowiedziała o swoim faworycie konkursu. "Nie ukrywam, interesuję się Eurowizją, oglądam i kibicuję wszystkim uczestnikom. To bardzo fajna przygoda, ale bardzo stresująca. Ja byłam na Eurowizji Junior i wspominam ją bardzo dobrze. Dorosła Eurowizja jest jeszcze większą przygodą, bo i więcej się tam dzieje" - powiedziała Viki.



Niektórzy mogą być zaskoczeni, bo wskazała osobę, której nie wymienia się jako głównego pretendenta do zwycięstwa. Mowa tu o Kubie Szmajkowskim, który wykona w preselekcjach utwór "Lovesick". Dodała jednak, że nie słyszała jeszcze piosenki Krystiana Ochmana.



Clip Kuba Szmajkowski LOVESICK

"Słyszałam piosenkę Kuby Szmajkowskiego, słyszałam piosenkę Darii. Piosenka Kuby jest bardzo klubowa, a takie piosenki są teraz na topie, dużo ludzi słucha teraz takich nut (...) Mi się ta piosenka podoba. Darii piosenka też jest spoko, to tzw. "ear-worm", ta piosenka jest wszędzie w kółko, ale to też dobrze, bo jeśli to ta piosenka, albo Kuby, to ludzie od razu będą wiedzieli, co będzie na Eurowizji. Ale wiadomo, zależy co komu wpadnie w ucho - dodaje Gabor, która utworem "Superhero" podbiła serca Europejczyków.

Niedawno Viki wydała piosenkę "Napad na serce", w którym zaprezentowała nieco doroślejszy wizerunek. Wschodząca gwiazda polskiej wydała dotąd jeden album - "Getaway" w 2020 roku.



Clip Viki Gabor Napad na serce

Uczestnicy Krajowych Eliminacji do Konkursu Eurowizji to:

1. Ania Byrcyn - "Dokąd?"

2. Daria - "Paranoia"

3. Emila Dębska (Mila) - "All I Need"

4. Karolina Lizer - "Czysta woda"

5. Karolina Stanisławczyk & Chika Toro - "Move"

6. Kuba Szmajkowski - "Lovesick"

7. Lidia Kopania - "Why Does It Hurt"

8. Krystian Ochman - "River"

9. Julia & Wiktoria Szlachta - "Drogowskazy"

10. Unmute - "Głośniej niż decybele".

Koncert odbędzie się 19 lutego. Wydarzenie będzie transmitowane na żywo w TVP.

Reprezentant zostanie wyłoniony dzięki sumie głosów jurorskich oraz głosów publiczności. W ramach koncertu zostanie uruchomiony system teległosowania, dzięki czemu prawo współdecydowania będzie miała również publiczność zgromadzona przed telewizorami.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Viki Gabor: Dużo zmian, które były potrzebne INTERIA.PL

Polska wystąpi w drugiej części drugiego półfinału. W niej poza uczestnikami głosują Hiszpania, Niemcy i Wielka Brytania.

Eurowizja 2022 odbędzie się w dnia 10-14 maja 2022 roku w Turynie. Podczas konkursu wystąpi 41 państw. W półfinałach usłyszymy zatem łącznie 36 propozycji (kraje tzw. Wielkie Piątki - Francja, Hiszpania, Niemcy, Wielka Brytania i Włochy mają zapewniony start w finale), a w finale wyłącznie 25.

Do konkursu powróciły Armenia i Czarnogóra.

Kto powinien reprezentować Polskę na Eurowizji 2022? Nie zaznaczono żadnej odpowiedzi ! Kto powinien reprezentować Polskę na Eurowizji 2022? Ania Byrcyn - "Dokąd?" 2% Daria - "Paranoia" 33% Emila Dębska (Mila) - "All I Need" 0% Karolina Lizer - "Czysta woda" 1% Karolina Stanisławczyk & Chika Toro - "Move" 1% Kuba Szmajkowski - "Lovesick" 4% Lidia Kopania - "Why Does It Hurt" 1% Krystian Ochman - "River" 56% Julia & Wiktoria Szlachta - "Drogowskazy" 1% Unmute - "Głośniej niż decybele" 1%

głosów: 29109