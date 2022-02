Gospodarzem 66. Konkursu Piosenki Eurowizji będzie Turyn we Włoszech - to zasługa zespołu Maneskin ( sprawdź! ), który w 2021 roku zdobył pierwsze miejsce.

Początkowo Telewizja Polska planowała wyłonić artystę, który będzie reprezentował nasz kraj na Eurowizji w 2022 roku już 3 stycznia. Następnie datę wyboru zmieniono na 15 stycznia. Na trzy dni przed datą ogłoszenia wykonawców w sieci pojawiły się informacje, że kierownictwo TVP zmieniło zdanie i zorganizowany zostanie specjalny koncert, na którym wyłoniony zostanie polski reprezentant. Te doniesienia potwierdził ostatecznie prezes TVP Jacek Kurski.

14 stycznia stacja ujawniła listę wykonawców, którzy wystąpią w polskich preselekcjach do Eurowizji 2022 (hasłem koncertu jest "Tu bije serce Europy! Wybieramy hity na Eurowizję!"). Poznaliśmy też utwory, z którymi będą walczyć o wyjazd do Turynu.

Koncert odbędzie się 19 lutego. Wydarzenie będzie transmitowane na żywo w TVP.

Reprezentant zostanie wyłoniony dzięki sumie głosów jurorskich oraz głosów publiczności. W ramach koncertu zostanie uruchomiony system teległosowania, dzięki czemu prawo współdecydowania będzie miała również publiczność zgromadzona przed telewizorami.

Przypomnijmy, że reprezentujący Polskę na Eurowizji 2021 Rafał Brzozowski został wybrany przez wewnętrzną komisję TVP.



Teraz poznaliśmy wykonawców, którzy pojawią się gościnnie na scenie. Będą to muzycy związani z Eurowizją (z dorosłym i dziecięcym konkursem): Sara James (zajęła drugie miejsce na Eurowizji Junior 2021) i Viki Gabor (laureatka Eurowizji Junior 2019) oraz Justyna Steczkowska (Eurowizja 1995), Kasia Moś (Eurowizja 2017) i zespół Blue Cafe (Eurowizja 2004). W podwójnej roli - prowadzącego i występującego na scenie - zaprezentuje się Rafał Brzozowski (Eurowizja 2021).

TVP zaprosiła też zagraniczny duet - Ell & Nikki, który w 2011 r. z piosenką "Running Scared" wygrał Eurowizję. Był to jedyny do tej pory triumf Azerbejdżanu podczas Eurowizji.

Uczestnicy Krajowych Eliminacji do Konkursu Eurowizji to:

1. Ania Byrcyn - "Dokąd?"

2. Daria - "Paranoia"

3. Emila Dębska (Mila) - "All I Need"

4. Karolina Lizer - "Czysta woda"

5. Karolina Stanisławczyk & Chika Toro - "Move"

6. Kuba Szmajkowski - "Lovesick"

7. Lidia Kopania - "Why Does It Hurt"

8. Krystian Ochman - "River"

9. Julia & Wiktoria Szlachta - "Drogowskazy"

10. Unmute - "Głośniej niż decybele".

Eurowizja - skład polskiego jury

Serwis Wirtualnemedia.pl podał, że w składzie jury znajdą się: wokalistka Halina Frąckowiak ( posłuchaj! ), dziennikarz muzyczny Marek Sierocki, dyrektor programowy TVP Krystian Kuczkowski, dyrektor programu 1 Polskiego Radia Marcin Kusy oraz muzyk i kompozytor Szymon Orłowski.

Przypomnijmy, że Sierocki komentował Eurowizję 2021 w Rotterdamie i Eurowizję Junior 2021 w Paryżu, a także od jesieni 2021 r. prowadzi "Szansę na sukces".

Eurowizja 2022 odbędzie się w dnia 10-14 maja 2022 roku w Turynie. Podczas konkursu wystąpi 41 państw. W półfinałach usłyszymy zatem łącznie 36 propozycji (kraje tzw. Wielkie Piątki - Francja, Hiszpania, Niemcy, Wielka Brytania i Włochy mają zapewniony start w finale), a w finale wyłącznie 25.

Do konkursu powróciły Armenia i Czarnogóra.

W wyniku losowania Polska wystąpi w drugiej części drugiego półfinału. W niej poza uczestnikami głosują Hiszpania, Niemcy i Wielka Brytania.



