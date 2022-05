Kalush Orchestra z piosenką "Stefania" rywalizowała we wtorkowym pierwszym półfinale.

Obecność zespołu w Turynie nie była pewna po inwazji Rosji na Ukrainę. Prezydent Wołodymyr Zełenski ogłosił bowiem zakaz wyjazd z kraju mężczyzn w wieku 16-60 lat. Ostatecznie muzycy uzyskali specjalną zgodę.

Podczas trwającej wojny MC Kilimmen był członkiem sił samoobrony w okolicach Kijowa, a lider Ołeh Psiuk zorganizował zespół wolontariuszy pomagający dostarczać leki potrzebującym i ewakuować ludność z obszarów ogarniętych wojną. Z kolei na kilka dni przed występem okazało się, że do Turynu nie dotrze śpiewający w chórkach Dzhonni Dyvnyy - zastąpił go Sasha Tab (Oleksandr Slobodianyk), który jako członek Salto Nazad brał udział w ukraińskich preselekcjach do Eurowizji 2017.

Reklama

Główni faworyci do zwycięstwa w całym konkursie wykonali piosenkę "Stefania", w której połączyli hiphopowe klimaty z ukraińską muzyką ludową.

"Dziękujemy za wsparcie Ukrainy" - powiedział Ołeh Psiuk po występie, zdając sobie sprawę, że Europejska Unia Nadawców zabrania komentarzy politycznych.



Zgodnie z oczekiwaniami Ukraińcy znaleźli się w gronie 10 finalistów.

Wideo Kalush Orchestra - Stefania - LIVE - Ukraine 🇺🇦 - First Semi-Final - Eurovision 2022

Sprawdź tekst piosenki "Stefania" w serwisie Tekściory.pl!

Eurowizja 2022 - ukraiński komentator pracował w schronie bombowym

W Ukrainie, pomimo trwającej w kraju wojny, półfinał komentował Timur Miroshnichenko, który od lat związany jest z konkursem.

Podobnie jak w zeszłym roku Artur Orzech, prezenter ze względu na prawa autorskie nie mógł udostępnić na YouTube oficjalnej transmisji ze swoim komentarzem, więc jeśli ktoś chciał obejrzeć półfinał Eurowizji z relacją prezentera, musiał użyć dwóch urządzeń lub dwóch kart w przeglądarce internetowej.

Ze względu na sytuację w Ukrainie nie jest to teraz takie proste, ale jak widać poniżej, nie jest też niemożliwe.

"Nie zmienimy tradycji! Kiedy są takie warunki, a internet ledwo ciągnie, ale bez Timura Miroshnichenko nie ma mowy..." - napisała mieszkanka Ukrainy i zamieściła zdjęcie dwóch telefonów.

Wideo Перший півфінал Євробачення-2022. Тімур Мірошниченко наживо з коментаторської студії

W sieci pojawiło się zdjęcie komentatora, który swoje studio urządził w schronie bombowym. Fotografia została udostępniona już na wielu profilach i podbiła social media.

Kim są Kalush Orchestra?

W wyniku zamieszania z ukraińskimi preselekcjami i usunięcia z konkursu Aliny Pash, tuż przed inwazją Rosji podjęto decyzję, że Ukrainę na Eurowizji 2022 reprezentować będzie laureat 2. miejscach preselekcji, czyli Kalush Orchestra z piosenką "Stefania".

Wideo KALUSH ORCHESTRA – Stefania | Нацвідбір на Євробачення-2022

Coraz częściej mówi się o tym, że przez sytuację w ich kraju, muzycy wygrają konkurs.

Instagram Post

"Nie zniechęcajmy się, zjednoczmy się. Zastanów się, w czym możesz pomóc i jak możesz dziś przydać się Ukrainie" - apelują muzycy.

Grupa w swoich utworach łączy rap z ukraińską muzyką folkową. Zespół tworzą raper Ołeh Psiuk oraz muzycy Tymofij Muzyczuk i Witałij Dużyk, a także DJ MS Kyłymmen.

Eurowizja 2022: Kto brylował na turkusowym dywanie? 1 / 11 Kalush Orchestra, to reprezentanci Ukrainy. Muzycy otrzymali zgodę na opuszczenie swojego kraju mimo trwającej w nim wojny. Źródło: Getty Images Autor: Daniele Venturelli/WireImage udostępnij